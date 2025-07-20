Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Нижегородская область
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Нижегородской области, Россия

Нижний Новгород
193
Кстово
5
Городец
3
Квартира Удалить
Очистить
229 объектов найдено
Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 4/9
Продаётся 3-комнатная квартира в панельном доме. Район: Мещёрское озеро один из благоустрое…
$109,512
Оставить заявку
Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 4/9
Здравствуйте! Как агент по недвижимости, я с особым удовольствием представляю вам 3-комнатну…
$109,902
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 93 м²
Этаж 5/13
Роскошная квартира в сердце Нижнего Новгорода ждет своего владельца! Мечтаете о жизни в пре…
$228,265
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 21 м²
Этаж 1/6
Инвестируйте в комфорт и доход! Апартаменты в центре Нижнего Новгорода! Эксклюзивные апарта…
$98,128
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Продаётся уютная квартира. Чистая продажа. Взрослые собственники Документы готовы. Быстрый в…
$73,857
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 17 м²
Этаж 2/10
В продаже студия в ЖК Торпедо. Комфортный второй этаж. Хорошее жилое состоянии. Дом располож…
$47,116
Оставить заявку
Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 5/10
Большая 1к  квартира, полностью укомплектованная мебелью   42.6 /17.4/9.6 м2  Уникальна…
$114,162
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 68 м²
Этаж 11/13
Продается новостройка по цене застройщика (190 тыс руб/кв.м) комплекс бизнес класса, осталос…
$166,542
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 2/3
Представляем уникальные апартаменты в сердце исторического центра Нижнего Новгорода, идеальн…
$93,289
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/9
Продается теплая 2-х комнатная квартира.Комнаты изолированные.Состояние жилое.Трубы поменяны…
$68,589
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 93 м²
Этаж 7/13
Продается новостройка по цене застройщика (190 тыс руб/кв.м) комплекс бизнес класса, осталос…
$228,171
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 49 м²
Этаж 1/10
В продаже двухкомнатная квартира по адресу пр. Кораблестроителей д. 58 к.1 в новом современн…
$96,153
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 68 м²
Этаж 5/13
В самом сердце Нижнего Новгорода, в элитном жилом комплексе бизнес-класса Дом на Горького, п…
$166,629
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 68 м²
Этаж 11/13
Роскошная квартира в сердце Нижнего Новгорода ждет своего владельца! Мечтаете о жизни в пре…
$166,629
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Продаётся уютная, светлая 3-комнатная квартира в центральной, исторической, живописной части…
$92,743
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 4/5
Прекрасная студия со свежим ремонтом, с мебелью и техникой. Полностью укомплектована. Идеаль…
$34,307
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 22 м²
Этаж 6/9
Чистая продажа! Один взрослый собственник. Продается студия 22 кв.м. с необходимой мебелью…
$43,837
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 3/3
Продается уютная двухкомнатная квартира в Нижнем Новгороде! Идеальное место для комфортной …
$81,541
Оставить заявку
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 17 м²
Этаж 5/5
В продаже 1/2 доли в двухкомнатной квартире с изолированными комнатами метражом 17,4 и 10,8 …
$19,059
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 14 м²
Этаж 2/3
В самом сердце исторического центра, на прославленной Рождественской улице, расцветают экскл…
$72,474
Оставить заявку
Квартира в Семёнов, Россия
Квартира
Семёнов, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Предлагаю к покупке двухкомнатную квартиру в городе Семенов, расположенную на втором этаже к…
$27,954
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 39 м²
Этаж 7/16
Предлагается к продаже уютная 1-комнатная квартира в современном жилом комплексе бизнес-клас…
$110,585
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 7/13
Клубный дом Резиденция это новый уровень комфорта в сочетании с первоклассным сервисом . Ун…
$175,346
Оставить заявку
Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
Продаю 2 комнатную квартиру Московское шоссе д. 282. Квартира требует ремонта, комнаты изоли…
$44,472
Оставить заявку
Квартира в Aksentis, Россия
Квартира
Aksentis, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 3/3
Продам 4к.кв с индивидуальным газовым котлом.  3/3.   57.6/42/7. Капремонт фасада дома и …
$45,867
Оставить заявку
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 15 м²
Этаж 5/5
продается комната в коммунальной квартире в центре Автозавода, развитая инфраструктура, в ко…
$17,837
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Этаж 2/6
Продаю двухкомнатную квартиру. Рядом ТЦ "Ганза", и ТЦ "Фантастика" Один взрослый собственник…
$124,521
Оставить заявку
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
Продается 4-х комнатная квартира в д. Афонино ул. Зеленая квартира в 5 минутax от Bepxниx Пе…
$100,652
Оставить заявку
Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная   квартира в канавинском районе, 40,5 кв.м. Высота потолков 2,82 кв.м.…
$42,330
Оставить заявку
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
Продаётся    3-комнатная квартира на 4 этаже 5-этажного дома! Основные характеристики: Об…
$47,283
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Нижегородской области, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти