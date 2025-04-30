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Квартиры в Московской области, Россия

Сапроново
629
Видное
571
Химки
526
Люберцы
227
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2 798 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 23/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$238,116
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 10/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$115,074
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 23/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$168,014
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Квартира 2 комнаты в Орехово-Зуево, Россия
Квартира 2 комнаты
Орехово-Зуево, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/9
СРОЧНО продается квартира в связи с переездом в другой город. Лучший дом района! Продается 2…
$48,234
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 9/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$149,418
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 14/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$106,656
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,680
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Только до конца апреля скидки на квартиры до 30%! Рассрочка 0% на строящееся жилье! Прямая п…
$71,321
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 16/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$80,673
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/22
До конца апреля скидки на квартиры до 25%! От 45 500 руб/месяц за готовые квартиры. Максимал…
$220,187
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 13/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$123,045
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 16/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$156,976
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 19/22
До конца апреля скидки на квартиры до 25%! От 45 500 руб/месяц за готовые квартиры. Максимал…
$225,286
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 23/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$176,630
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Квартира 3 комнаты в Химки, Россия
Квартира 3 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$172,713
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 10/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$69,209
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$143,575
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Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$124,217
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$101,975
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 13/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$177,093
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 16/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$155,005
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/11
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$172,414
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 14/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$184,952
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Квартира 1 комната в Развилка, Россия
Квартира 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$137,096
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 23/23
До конца апреля скидки на квартиры до 25%! От 45 500 руб/месяц за готовые квартиры. Максимал…
$201,812
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 11/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$145,674
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 15/22
До конца апреля скидки на квартиры до 25%! От 45 500 руб/месяц за готовые квартиры. Максимал…
$177,568
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$155,317
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 10/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$77,026
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Квартира 3 комнаты в Коломна, Россия
Квартира 3 комнаты
Коломна, Россия
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 5/9
Продаем 3-х комнатную квартиру(52,5м2 без учета лоджий), расположенную на 5-м этаже 9-ти эта…
$67,466
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