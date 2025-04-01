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Квартиры в Балтийск, Россия

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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Предлагаем к покупке апартаменты у моря в городе Балтийск 1-к апартаменты расположены на 3-м…
$79,759
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Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Продаются аппартаменты в г Балтийске, море и пляж в 100 метрах, в аппарт комплексе Престиж, …
$72,079
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Квартира 3 комнаты в Балтийск, Россия
Квартира 3 комнаты
Балтийск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Редко строят новые дома в Балтийске, рядом с морем. Сейчас такой вариант есть. Город не дооц…
$97,956
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Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
Редко строят новые дома в Балтийске, рядом с морем. Сейчас такой вариант есть. Город не дооц…
$64,126
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Квартира в Балтийск, Россия
Квартира
Балтийск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/4
Предлагаю к покупке апартаменты в г. Балтийск Просторная двухуровневая квартира с дизайнерск…
$90,394
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Квартира 2 комнаты в Балтийск, Россия
Квартира 2 комнаты
Балтийск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/5
Редко строят новые дома в Балтийске, рядом с морем. Сейчас такой вариант есть. Город не дооц…
$83,452
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