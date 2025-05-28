Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Зеленоградск
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Зеленоградске, Россия

Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Продажа новой 1-к квартиры с уютном ЖК Зеленая Бухта Квартира 30.3кв.м расположена на 3 этаж…
$107,162
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пионерский, Россия
Квартира 2 комнаты
Пионерский, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на побережье Балтийского моря ! Город Пионерский , известный местон…
$74,764
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продается уютная двухкомнатная квартира в Зеленоградске , всего в трех минутах спокойным шаг…
$141,553
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
$155,117
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
$146,276
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/6
Самая выгодная локация центр курортного города Зеленоградска. Идеально для Инвестиций и арен…
$236,504
Оставить заявку
Квартира в Зеленоградск, Россия
Квартира
Зеленоградск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
Продам стильную студию у моря в Зеленоградске! Адрес : ул. Гагарина, 87 Площадь: 35,89 кв.м …
$250,335
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
Продам стильную квартиру у моря в Зеленоградске! Адрес: ул. Гагарина, 87 Площадь: 40,98 кв.м…
$272,390
Оставить заявку
Realting.com
Перейти