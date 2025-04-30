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Квартиры в Москве, Россия

район Коммунарка
7400
район Троицк
440
район Внуково
4
Квартира Удалить
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11 349 объектов найдено
Квартира 1 комната в район Внуково, Россия
Квартира 1 комната
район Внуково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/10
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 35,0 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$107,315
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 16/17
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 63,7 кв. м на 16-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "С…
$250,421
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 18/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,6 кв. м на 18-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$149,092
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Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 16/30
Продаётся квартира-студия, площадью 23,1 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Южные…
$113,546
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,3 кв. м на 9-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Ск…
$161,577
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/17
Продаётся квартира-студия, площадью 20,9 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунинс…
$84,966
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 21/24
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,7 кв. м на 21-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$181,437
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 16/23
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 53,0 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$152,366
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Квартира 3 комнаты в район Внуково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 8/10
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 59,4 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$134,660
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 14/18
Продаётся квартира-студия, площадью 23,7 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунин…
$81,939
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 21/22
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 78,4 кв. м на 21-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$221,332
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/18
Продаётся квартира-студия, площадью 26,5 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунинс…
$100,060
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/19
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,7 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "С…
$147,344
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Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/27
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-к…
$492,941
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$63,887
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 22/24
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 35,9 кв. м на 22-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$154,452
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 17/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,6 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$139,613
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Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 39/47
Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к ква…
$352,699
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/16
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 47,4 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "П…
$183,493
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 17/18
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 63,9 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$187,363
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/22
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 70,1 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Б…
$181,774
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 11/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,1 кв. м на 11-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "С…
$161,397
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Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/30
Продаётся квартира-студия, площадью 23,6 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Южные …
$95,728
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 7/13
Продаётся квартира-студия, площадью 20,1 кв. м на 7-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Скандин…
$102,579
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/9
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 50,3 кв. м на 4-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Бу…
$142,307
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Квартира 1 комната в район Внуково, Россия
Квартира 1 комната
район Внуково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/9
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 32,5 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$102,180
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 16/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,6 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$149,232
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 17/19
Продаётся квартира-студия, площадью 21,4 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунин…
$104,175
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Квартира 4 комнаты в Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/16
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 86,7 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "До…
$465,876
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Квартира 4 комнаты в район Внуково, Россия
Квартира 4 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 6/9
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 79,0 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$215,249
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