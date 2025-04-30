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Квартиры в Сапроново, Россия

квартиры-студии
102
Квартира Удалить
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629 объектов найдено
Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/24
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$81,578
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 13/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$118,907
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 13/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$63,859
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 9/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$116,954
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Квартира 3 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 3 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 23/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$168,157
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 11/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$88,689
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Квартира 3 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 3 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 19/21
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$179,958
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$99,836
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 9/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$145,068
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 13/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$112,811
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Квартира 3 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 3 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$184,789
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 10/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$114,887
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Квартира 3 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 3 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 14/21
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$181,037
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$112,655
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 23/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$161,966
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 19/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$87,413
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 15/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$67,306
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 11/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$69,677
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 10/14
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$132,099
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 20/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$128,509
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 24/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$74,066
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 18/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$73,832
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$62,472
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Квартира 3 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 3 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 14/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$160,075
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Квартира 3 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 3 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/21
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$177,745
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Квартира 2 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 2 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 18/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$120,193
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 14/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$84,288
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 17/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$100,507
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 24/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$73,232
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 23/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$73,362
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