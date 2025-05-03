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Квартиры с бассейном в России

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 227 м²
Этаж 8/8
Предлагается к продаже эксклюзивная просторная трехкомнатная квартира с двумя открытыми шика…
$1,00 млн
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