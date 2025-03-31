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Квартиры в Гурьевск, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается двухкомнатная квартира в Большом Исаково, с хорошим ремонтом , две изолированные к…
$57,899
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов