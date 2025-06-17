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Квартиры в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Бегуницы, Россия
Квартира 3 комнаты
Бегуницы, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
В 45км от СПб (Красного Села) в посёлке Бегуницы продаётся трехкомнатная квартира на 5 этаж…
$70,953
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Комната 3 комнаты в Зимитицы, Россия
Комната 3 комнаты
Зимитицы, Россия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продаются в уютной, светлой 3-х комнатной квартире 2 комнаты, площадь квартиры 58,1 кв. м., …
$26,121
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Параметры недвижимости в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

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