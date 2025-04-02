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Квартиры в Балахна, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Балахна, Россия
Квартира
Балахна, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
квартира в Правдинске, дом 1986 г.постройки. Просторные, изолированные комнаты на разные сто…
$59,034
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Рейтинг 4.9 / 5:
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