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Жильё в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
186
San Javier
124
Torre Pacheco
101
Los Alcazares
84
Мурсия
63
Картахена
53
Bajo Guadalentin
36
Alhama de Murcia
21
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690 объектов найдено
Вилла 4 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 136 м²
€ 431,900
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
Вилла 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 343,900
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 347,900
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 373,900
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 311,000
Isea Calma - это жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Кос…
Квартира 3 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 335,000
Жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Коста Калида. Жилой …
Квартира 1 спальня в Aguilas, Испания
Квартира 1 спальня
Aguilas, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 251,500
Isea Calma - это жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Кос…
Вилла 4 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат 149 м²
€ 335,000
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
Вилла 4 спальни в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
4 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, в которых средиземноморский стиль экстерьера со…
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, в которых средиземноморский стиль экстерьера со…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 115 м²
€ 399,950
Жилой комплекс из двухквартирных и отдельных вилл, расположенный в Сантьяго-де-ла-Рибера, на…
Бунгало 3 спальни в Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
Современный и уютный жилой комплекс, расположенный всего в 250 метрах от моря, в Мар-де-Крис…
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 179,000
Комплекс состоит из очаровательных бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенны…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 334,000
Жилой комплекс, состоящий всего из 22 отдельных вилл, расположенный в Лос-Алькасарес. Виллы,…
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 136 м²
€ 320,000
Комплекс из 4 двухквартирных домов с бассейном, 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположе…
Бунгало 2 спальни в San Javier, Испания
Бунгало 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 235,000
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. Он получил свое назв…
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 151 м²
€ 445,000
Комплекс состоит из 4 двухквартирных домов с частным бассейном. Дома расположены в Сан-Педро…
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 279,950
Жилой комплекс, состоящий из четырехэтажных шале с современными линиями, который находится в…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 161 м²
€ 679,000
Blue Swing - это группа роскошных вилл менее чем в 500 метрах от Плайя-дель-Кармоли и гольф-…
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 425,000
Амбициозный проект, расположенный в Каласпарре, Мерсия, состоящий из отдельно стоящих вилл, …
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 64 м²
€ 199,000
Комплекс состоит из очаровательных бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенны…
Вилла 2 спальни в El Saladillo, Испания
Вилла 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 259,900
Виллы Atenea - это частный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальням…
Вилла 4 спальни в El Saladillo, Испания
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 384,900
Частный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположенный на…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 256,800
Senda de los Flamencos &mdash; это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном эт…
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 379,950
Этот потрясающий новый комплекс, состоящий всего из 10 просторных апартаментов с 2 или 3 спа…
Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 466,400
Очень красивый комплекс, сдача объекта в сентябре 2022 года, построение на небольшом возвыше…
Вилла 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 250,000
Комплекс представляет собой набор отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, спроек…
Вилла 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 245,000
Комплекс представляет собой набор отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, спроек…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 329,000
Две современные и элегантные виллы в Сан Педро дель Пинатар, прекрасном месте на юге Коста Б…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 409,000
Две современные и элегантные виллы в Сан Педро дель Пинатар, прекрасном месте на юге Коста Б…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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