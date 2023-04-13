Купить дом в Андалусии, Испания

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Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат
916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат
181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 4,900,000
ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ BEACHA современная вилла с экспонатом, расположенная в привилегированн…
Таунхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
142 м²
€ 625,000
Новый комплекс из 36 таунхаусов с 3 и 4 спальнями на двух уровнях, на цокольном и втором эта…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 4,695,000
Casa Nevis - это великолепная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в долине гольфа…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат
750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат
726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 6,250,000
Ficus 31 - это выдающийся пентхаус, расположенный в красивых андалузских садах Пуэнте Романо…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
€ 1,850,000
LAGOM - это шведское слово, которое усиливает добродетель средней точки. Lagom означает “ пр…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 280,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат
€ 6,400,000
ЭКСТРА РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯ КЛУБВиллы расположены на возвышенности, что вмест…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 8,300,000
ELIE SAAB VILLAS MARBELLA - это уникальная коллекция из пяти эксклюзивных роскошных вилл в п…
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат
700 м²
€ 1,600,000
Вилла на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 4 ванная и характер…
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат
538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
623 м²
€ 1,895,000
Великолепная возможность приобрести средиземноморскую виллу в привилегированном районе Нуэва…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат
550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Вилла 4 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат
165 м²
€ 529,000
Продаётся вилла в Villamartin в районе Pinada Golf. Общая площадь 165.00 м2, участок 600 м2,…
Таунхаус 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
217 м²
€ 2,300,000
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 5,295,000
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕВеликолепная современная роскошная вилла в Нагуэлесе, одном…
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 5,000,000
Эта вилла является поистине сенсационным шедевром гольфа в отличном месте в тихом закрытом к…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 2,800,000
Новый проект на линии фронта гольфа и в естественной среде с беспрепятственным видом. Вилла …
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 179,000
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат
500 м²
€ 1,200,000
Вилла на продажу в Marbella, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный), гараж…
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания
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