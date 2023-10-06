Купить квартиру в Португалии

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1 243 объекта найдено
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Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
4
2
200 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Tamega e Sousa, Португалия
2
90 м²
Просторная квартира 2 спальни с балконом, гаражом и кладовой в новом комплексе Antas Green в…
€347,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
70 м²
Квартира с 2 спальнями в Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
€249,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
€465,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
2
1
45 м²
Проект реновации старого здания. Дом расположен в оживленном районе города Порту, в непосре…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh
Алгарве, Португалия
3
99 м²
Современные апартаменты с 2 спальнями в стадии строительства рядом с муниципальным рынком и …
€277,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Алгарве, Португалия
4
115 м²
Современные апартаменты с 3 спальнями в стадии строительства рядом с муниципальным рынком и …
€362,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
3
76 м²
3-комнатная квартира в комплексе в 500 м от пляжа Прайя дэ Роша, Портимау, Алгарве, Португа…
€351,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
3
75 м²
Комплекс предлагает двухкомнатные квартиры и трёхкомнатные квартиры расположеные в самом сер…
€297,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алгарве, Португалия
3
75 м²
3-комнатная квартира в комплексе в 500 м от пляжа Прайя дэ Роша, Портимау, Алгарве, Португа…
€358,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
3
85 м²
Просторные и светлые квартиры, открытая связь с внешним миром, набор передовых материалов и …
€232,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
3
99 м²
Современные апартаменты с 2 или 3 спальнями в стадии строительства рядом с муниципальным рын…
€277,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
2
59 м²
Аапартамент с 1-ой спальней в Албуфейре в Алгарве, в 700 метрах от пляжа Прайя-да-Фалезия. Г…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Алгарве, Португалия
3
78 м²
3-комнатный апартамент в комплексе в 150 м от пляжа Прайя дэ Роша. Продается квартира с 2-мя…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Алгарве, Португалия
6
205 м²
Квартира дуплекс с 5 спальнями в 750 м. от пляжа Прайя дэ Роша, в г. Портимау, Алгарве. Б…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
2
79 м²
Владение резиденцией в нашем ЖК предоставляет владельцу привилегии доступа к современным удо…
€567,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
2
180 м²
€609,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
3
162 м²
Отличная инвестиционная возможность или жить всей семьей в этом новом роскошном комплексе, р…
€2,30 млн
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Сетубал, Португалия
1
56 м²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
€290,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
2
110 м²
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
2
105 м²
Великолепная 2-комнатная квартира с панорамным видом на устье реки Дору. Квартира имеет б…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
3
145 м²
Квартира с 3 спальнями с балконом, 2 парковочными местами и кладовой, встроенная в новый ком…
€545,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Мадейра, Португалия
1
39 м²
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Фару, Португалия
1
84 м²
Спроектированные в соответствии с естественным амфитеатром гольф-поля и пляжа, все апартамен…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
2
59 м²
Этот комплекс расположен в самом сердце города Лиссабона, на склоне холма, в районе Граса, и…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
3
2
173 м²
Этот уникальный комплекс является идеальным местом для тех, кто хочет быть рядом со всем: вс…
€610,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
1
1
84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
€420,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
2
1
82 м²
Элитный комплекс расположен в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от услуг…
€310,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Алентежу, Португалия
1
1
90 м²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
€280,000
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Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
1
1
24 м²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
€175,000
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