Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Община Тиват
  5. Квартиры

Квартиры в Община Тиват, Черногория

Тиват
448
Радовичи
97
Крашичи
46
Donja Lastva
30
Градиошница
10
durasevici
4
Лепетане
4
Богишичи
3
Квартира В архив
Очистить
638 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
The 1-bedroom loft apartment is a rare find in the heart of Tivat. With 63 square meters of …
€189,000
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартира расположена в 5-звездочном отеле в Центральном Тивате, который находится в стадии с…
€350,800
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
€131,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
€138,500
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Продается 4-комнатная квартира жилой площадью 109 кв. м. с террасой 84 кв. м. В квартире:…
€378,000
Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Квартира с одной спальней расположена в Донья Ластва, в 600 метрах от моря. 36 кв.м. - жилая…
€75,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
€131,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
€138,500
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Крашичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Тиват, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€385,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лепетане, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лепетане, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Предлагаем Вам стать счастливым обладателем замечательной квартиры с двумя спальнями и двумя…
€147,000
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 21 м²
NUM 5464 We present apartments for sale in a new complex in Tivat. Apartments from 21m2 to 1…
€110,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1
Продам шикарную двухкомнатную квартиру с видом на море в Будве, в элитном поселке Пржно. Ква…
€429,990
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€215,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€275,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€479,990
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1
Продаются полностью оборудованные помещения под бизнес в строящемся комплексе The Old Bakery…
€280,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается урбанизированный участок в красивом месте Донья Ластва Тивате, на котором есть пот…
€340,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается урбанизированный участок в красивом месте Донья Ластва Тивате, на котором есть пот…
€340,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Amfora Real Estate рада представить новый современный жилой дом в исключительном месте в Беч…
€227,500
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 6
Исключительная возможность купить дом в тихом и идиллическом месте в Новоселье, Петровац!Про…
€520,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 36 кв метров + 30 кв метров терраса…
€79,500
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
ID 841   СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!  Актуально до 18.10.23 (далее собственник уедет и отложит пр…
€78,500
Квартира 1 спальня в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 36 м²
НУМ 5596 Квартира на продажу в Красицах в тихом месте недалеко от моря. Квартира имеет площ…
€140,000
Квартира 2 спальни в Община Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Код объекта - 1.28.13.11903Квартира с двумя спальнями и своим двориком в районе Централе в з…
€425,000

Типы недвижимости в Община Тиват

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти