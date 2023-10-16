ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Община Тиват
Квартиры
Квартиры в Община Тиват, Черногория
Тиват
448
Радовичи
97
Крашичи
46
Donja Lastva
30
Градиошница
10
durasevici
4
Лепетане
4
Богишичи
3
Квартира
Очистить
638 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
63 м²
The 1-bedroom loft apartment is a rare find in the heart of Tivat. With 63 square meters of …
€189,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
64 м²
Квартира расположена в 5-звездочном отеле в Центральном Тивате, который находится в стадии с…
€350,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
1
65 м²
3
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
€131,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
1
63 м²
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
€138,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
3
2
125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
2
1
54 м²
3
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тиват, Черногория
4
2
193 м²
Продается 4-комнатная квартира жилой площадью 109 кв. м. с террасой 84 кв. м. В квартире:…
€378,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
1
36 м²
Квартира с одной спальней расположена в Донья Ластва, в 600 метрах от моря. 36 кв.м. - жилая…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
1
65 м²
3
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
€131,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
1
63 м²
1
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
€138,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
3
2
125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Крашичи, Черногория
2
1
54 м²
3
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тиват, Черногория
1
42 м²
4
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лепетане, Черногория
3
2
75 м²
Предлагаем Вам стать счастливым обладателем замечательной квартиры с двумя спальнями и двумя…
€147,000
Рекомендовать
Квартира
Тиват, Черногория
21 м²
NUM 5464 We present apartments for sale in a new complex in Tivat. Apartments from 21m2 to 1…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
1
1
113 м²
1
Продам шикарную двухкомнатную квартиру с видом на море в Будве, в элитном поселке Пржно. Ква…
€429,990
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
100 м²
1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
102 м²
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
2
1
112 м²
1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€479,990
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
4
1
105 м²
1
Продаются полностью оборудованные помещения под бизнес в строящемся комплексе The Old Bakery…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Тиват, Черногория
2
1
77 м²
Продается урбанизированный участок в красивом месте Донья Ластва Тивате, на котором есть пот…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Тиват, Черногория
3
1
97 м²
Продается урбанизированный участок в красивом месте Донья Ластва Тивате, на котором есть пот…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
1
1
59 м²
1
Amfora Real Estate рада представить новый современный жилой дом в исключительном месте в Беч…
€227,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Тиват, Черногория
3
3
143 м²
6
Исключительная возможность купить дом в тихом и идиллическом месте в Новоселье, Петровац!Про…
€520,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Тиват, Черногория
2
1
36 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 36 кв метров + 30 кв метров терраса…
€79,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2
1
86 м²
ID 841 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Актуально до 18.10.23 (далее собственник уедет и отложит пр…
€78,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Крашичи, Черногория
1
36 м²
НУМ 5596 Квартира на продажу в Красицах в тихом месте недалеко от моря. Квартира имеет площ…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Община Тиват, Черногория
2
85 м²
Код объекта - 1.28.13.11903Квартира с двумя спальнями и своим двориком в районе Централе в з…
€425,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
22
Типы недвижимости в Община Тиват
пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL