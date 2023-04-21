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Купить квартиру в Будве, Черногория

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Параметры недвижимости в Будва, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Квартиры в Будве: комфортабельное жилье в Черногории

Будва — популярный курорт Черногории, уютно расположившийся вблизи Адриатического моря. Туристы любят это место за бескрайние песчаные пляжи и чистую экологию. Мягкий субтропический климат позволяет проводить здесь отпуска с мая по октябрь, когда температура стабильно держится на отметке +25-30 С.

Балканский курорт славится не только своей природой. В городе имеется большое число достопримечательностей, таких как Будванская цитадель, с которой открывается живописный вид на горы и Адриатику. Отдельного упоминания достойны религиозные объекты. Наиболее посещаемые среди них — Церковь Святой Марии и Монастырь Подмайне.

Кому стоит купить квартиру в Будве

Приобретение местной недвижимости может стать выгодным для всех без исключения иностранцев. Вложив средства в апартаменты в Будве, покупатели смогут:

  • использовать купленное жилье как второй дом на время отпусков;
  • получать прибыль от сдачи квартиры в Будве в аренду;
  • обзавестись ВНЖ в Черногории с последующим правом на ПМЖ через 5 лет.

Сколько стоят апартаменты в Будве

Цены на местное жилье почти в 2 раза ниже, чем в других курортах Черногории. В среднем, они установлены в пределах 1000-1300 евро за кв. метр. По такой стоимости можно купить квартиру в многоэтажных домах старого фонда.

В новостройках продажа апартаментов стартует с 2-3 тысяч евро за «квадрат». Взамен покупатель получает квартиру с более просторной жилой площадью. Такие объекты в большом количестве продаются на побережье и в центре города.

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