Кондо в Будве, Черногория

Кондо 2 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Не упустите шанс приобрести апартаменты в роскошном комплексе Riviera Montenegro 5* Hotel&Re…
Цена по запросу
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
Апартаменты площадью 77 м2 на 8 этаже с прекрасным видом на море и старый город с полным осн…
$350,226
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Впервые в продаже эксклюзивная 2-комнатная квартира в элитном доме в самом центре Будвы, ряд…
$620,802
Tut TravelTut Travel
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 6
Предлагается к продаже великолепная квартира в новом современном доме, расположенном в одном…
$333,828
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Красивая стильная квартира с видом на Старый город и остров Святого Николая Описание объект…
$374,824
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/3
Апартаменты расположены на берегу Адриатического моря на территории жилого комплекса Dukley …
$1,84 млн
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/6
Современный элитный жилой комплекс в центре Будвы вблизи отеля Александр и парка Словенска П…
Цена по запросу
Кондо 4 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/6
К Вашему вниманию новый  строящийся жилой комплекс в тихом центре  курортного города Будвы. …
$345,541
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 9/13
Мультифункциональный элитный жилой комплекс Porto Budva. Комплекс расположена на первой бер…
$356,520
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/8
На продажу предлагается полностью меблированная квартира с двумя спальными комнатами, распол…
$128,846
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 14
Просторная квартира с панорамным видом на море в комплексе “Гармония”, Будва В одном из самы…
$456,817
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 6/8
Продается квартира в Будве, район Маслиняк Локация: улица Маслина, БудваЦена: 160 000 евроПл…
$187,412
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 5
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс на стадии строительства в курортной столиц…
Цена по запросу
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
Продается просторная 2-спальная квартира с современной планировкой и отличным расположением.…
$368,967
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9/11
Очень уютная квартира с 1 спальней, площадью 51 м2 с потрясающим видом на море и Будву в эли…
$245,978
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/7
Предлагаем вашему вниманию просторную и светлую квартиру, расположенную в одном из самых кач…
$473,215
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы ROYAL CENTRAL RESIDENCE это превосходное сочетание…
$150,867
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный проект крупной строительной компании над Будвой, всего в 350 метрах от старинно…
$556,379
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 6/9
Просторная квартира в Будвы с видом на море! Ищете идеальное место для жизни или инвестиций…
$503,670
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 7
Элитный жилой комплекс в Будве: инвестиция в стиль, комфорт и здоровье Представляем вашему …
$221,380
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/13
Продается стильная 1-спальная квартира в престижном комплексе «Фонтана» в самом центре Будвы…
Цена по запросу
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Продаются эксклюзивные апартаменты в закрытом комплексе с бассейном в городе Будва. Доступны…
Цена по запросу
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж -1/10
Представляем вам роскошную квартиру с одной спальней в престижном жилом комплексе на полуост…
$445,104
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 16
Жилой комплекс на 1 линии в городе Будва, состоит из нескольких корпусов.В объекте есть как …
$139,388
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/7
Просторная квартира с одной спальней в районе Лази, Будва На продажу предлагается светлая и …
$263,548
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Количество этажей 10
Новый строящийся жилой комплекс в Будве. Комплекс находится в процессе активного строительст…
Цена по запросу
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продаётся однокомнатная квартира в престижном комплексе Dukley Residence с видом на море и С…
$503,670
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
Квартира находится в небольшом жилом комплексе в тихом районе Будвы, в близи монастыря Подма…
$179,213
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 11/16
Просторная трехкомнатная квартира в роскошном жилом комплексе на первой линии от моря в Будв…
$548,180
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Продается новый дом повышенного комфорта в Будве. Отличное расположение — всего в 3 минутах …
$456,817
