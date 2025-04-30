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Квартиры с бассейном в Будве, Черногория

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191 объект найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Будва. Центр. Квартиры в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 70м. Вид на море …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 11
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$811,130
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва, район Голубовина. Новые квартиры от Застройщика. Жилой комплекс люкс класса Расстоян…
$155,416
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4
Недвижимость, Черногория, БудваОднокомнатная квартира 46.87 м² в новом роскошном комплексе в…
$293,673
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Будва, центр, первая линия. Уникальный жилой комплекс Продажа «из первых рук» - от Инвестор…
$464,897
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Будва, центр, набережная. Двенадцати этажный кондо-отель класса люкс. Расстояние до моря 30…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 4
Недвижимость, Черногория, БудваДвухкомнатная квартира 83.90м² в новом роскошном комплексе в …
$516,774
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4
Продаётся новая роскошная однокомнатная пентхаус-квартира площадью 69м² в эксклюзивном жилом…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Будва. Центр. Квартиры в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 70м. Комплекс состо…
$533,550
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Центр. Квартира с одной спальней в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м…
$282,686
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Площадь 67 кв.м. Спален 1 Ванных комнат 1 Вид на море Этаж – 5 (кв.№64), этаж 6(кв.№77) Лифт
$282,191
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 363 м²
Вилла в Будве Комошевина Вилла 363 м2 на участке 400 м2 с прекрасным видом на море и басс…
$925,589
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Будва. Центр. Квартира с тремя спальнями Площадь 89 кв.м. Ванных комнат 1 Вид на море Эт…
$350,294
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартира с 2 спальнями и паркинг-местом в комплексе Tre Canne в Будве Tre Canne  (Тре Канне…
$829,834
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Параметры квартиры: Площадь 104 кв.м. Спален 2 Ванных комнат 2 Вид на море Этаж – 12 Лифт
$530,519
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 156 м²
Общая площадь 156 кв.м. Полностью меблирована Этаж 1 Вид на море Парковка;
$896,108
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Будва, район Поткошлюн. Новые квартиры с собственными бассейнами и панорамным видом Покупат…
$542,565
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, БудваОднокомнатная квартира 59.96 м² в новом роскошном комплексе в…
$320,991
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 27 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$97,138
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 6
Продается 3-комнатная квартира 246м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
$2,58 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Будва, центр, первая линия. Уникальный жилой комплекс Срок ввода в эксплуатацию – 01.06.202…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 183 м²
Параметры квартиры: Площадь 183 кв.м. Спален 3 Ванных комнат 2 Гостевой туалет Вид на м…
$1,09 млн
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 28 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$98,108
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 29 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$97,834
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Описание Будва, район Борети. Апартаменты лофт с двумя спальнями с панорамными видами В само…
$1,57 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
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с видом на горы
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