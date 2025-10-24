Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Будве, Черногория

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
В самом центре города предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями. Жилая …
$197,217
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус на продажу в Dukley Gardens Общая площадь: 314 м² Описание: •  3…
$3,73 млн
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается невероятно просторная двухуровневая квартира с пятью (!) спальнями в центре Будвы.…
$341,876
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти