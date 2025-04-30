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Квартиры с видом на море в Будве, Черногория

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531 объект найдено
Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 35 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Квартира студия Расстояние до моря 850м. Вид на город…
$96,223
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Квартира 112 м2 расположена в доме  на самом пляже - 1 линия. Отличный вид на море. Кварти…
$325,343
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Продается  квартира с одной спальней с видом на море в районе Бабин До. Имеет две террасы, в…
$91,950
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Montesale
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартира с видом на море в Будве с 3 спальнями , с паркингом. Этаж: 4 Вид: панорамный вид …
$271,188
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5
Продается трехкомнатная отремонтированная квартира с видом на море и город, в районе Лази в …
$191,229
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Описание Будва, район Видиковац. Квартира с двумя спальнями с панорамным видом Расстояние до…
$231,934
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 7
Элитный жилой комплекс в Будве: инвестиция в стиль, комфорт и здоровье Представляем вашему …
$194,800
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 11
A4-1597. Пентхаус с одной спальней в Будве с видом на Старый город и мореПродается пентхаус …
$486,079
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Red Feniks Montenegro
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
Апартаменты площадью 77 м2 на 8 этаже с прекрасным видом на море и старый город с полным осн…
$315,630
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 11
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$811,130
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва, район Голубовина. Новые квартиры от Застройщика. Жилой комплекс люкс класса Расстоян…
$155,416
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$218,413
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Будванская ривьера.  Новый  закрытый клубный комплекс из пяти вилл. Уникальное расположение…
$319,184
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ЛИКВИДНОЙ ЛОКАЦИИ!!!???  ? Будва,  Бечичи  Студии:  ?  34 м…
$101,617
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
располагается на первой береговой линии у самого берега моря. Неоспоримым преимуществом эли…
$1,02 млн
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Агентство
Monteonline
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Будва, центр, первая линия. Уникальный жилой комплекс Продажа «из первых рук» - от Инвестор…
$464,897
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Будва, центр, набережная. Двенадцати этажный кондо-отель класса люкс. Расстояние до моря 30…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Предлагаем к продаже квартиру с 1 спальней в элитном жилом комплексе "Fontana Centar", котор…
$284,521
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Агентство
Monteonline
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Будванская ривьера, район Борети, полуостров Завала. Жилой комплекс премиум класса «Harmonia…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
A4-1046. Великолепная квартира в Будве Трехкомнатная квартира с потрясающим видом на море, р…
$1,17 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/4
Просторная четырёхкомнатная квартира расположена в новом малоквартирном доме всего в 600 м о…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 7
A4-902. Двухкомнатная квартира в Будве АРЕНДА БИЗНЕС ДЛЯ ПРОДАЖИ В БУДВА: Полностью меблиров…
$410,658
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 8
Апартаменты в «Гармонии» полностью готовы к проживанию. Не нужно ничего покупать или делать …
$302,350
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Современный апартамент с 1 спальней в новом доме с лифтом. Дом находится в центре Будвы в н…
$176,481
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 195 м²
Будванская ривьера.  Новый  закрытый клубный комплекс из пяти вилл. Уникальное расположение…
$739,029
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Уникальный жилой комплекс в сердце Будванской Ривьеры сочетает комфорт, безопасность и перво…
$164,163
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Будва. Центр. Квартиры в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 70м. Комплекс состо…
$533,550
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 505 м²
Будванская ривьера, район Борети. Элитный комплекс Dukley Gardens. Квартира – пентхаус клас…
$2,60 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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