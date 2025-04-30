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Квартиры с садом в Будве, Черногория

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28 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$1,11 млн
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 10/10
Новый комплекс с собственной инфраструктурой в Будве. Комплекс расположен в черте города на …
$244,951
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 11/15
Апартаменты с 2 спальнями на одиннадцатом этаже престижного комплекса «Tre Canne», расположе…
$383,234
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус в новом комплексе с бассейном в Будве. Рядом расположена новая школа Адри…
$876,719
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Роскошные меблированные апартаменты площадью 146 м2 с двумя спальнями с изумительным видом н…
$1,89 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
ID 1296 🌴 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В DUKLEY GARDENS – ПРЕМИУМ КЛАСС НА БЕРЕГУ …
$1,68 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Апартамент с тремя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$1,36 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Этаж 8/9
Роскошные панорамные апартаменты в ЖК Royal Gardens в Будве. Роскошные видовые апартаменты…
$1,82 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
Новые апартаменты с 3 спальнями в ЖК с бассейном в Будве. Апартаменты продаются со встроенно…
$649,803
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 2 спальни 2 ванные комнаты, прихожая терраса. Удобств…
$598,699
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 11/11
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной ка…
$642,010
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Квартира 5 комнат в Будва, Черногория
Квартира 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Этаж 2/2
VILLA 16 - APARTMENT B1 4 спальни 347 m2  Самое эксклюзивное предложение в Dukley Garden…
$4,11 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 4/11
Апартаменты с одной спальней с панорамным видом на море на 1 линии в самом центре Будвы. …
$704,910
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Роскошные меблированные апартаменты с двумя спальнями в элитном жилом комплексе Dukley Garde…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 8/11
Апартаменты с тремя спальнями с панорамным видом на море. Апартаменты 172,61  м2 находятся в…
$1,46 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 10
Продается полностью оборудованный и меблированный трехкомнатный пентхаус 105м2 с террасой 22…
$682,961
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 9/10
Апартаменты в новом комплексе премиум-класса в Будве. Комплекс расположен в черте города на …
$263,348
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 421 м²
Этаж 3/3
3 спальни- 241,29 m2 + терраса на крыше 180 m2 Роскошный двухуровневый пентхаус в Dukley…
$3,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$928,312
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 517 м²
Этаж 2/3
VILLA 8 - APARTMENT A5 3 спальни 282 m2 + терраса 235 m2 Роскошный просторный двухуровнев…
$3,61 млн
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
Комплекс DELUXE ESTATE BUDVA DELUXE ESTATE представляет самый актуальный формат европейск…
$167,370
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная двухкомнатная квартира с видом на море в комплек…
$1,78 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$936,988
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Апартаменты с двумя спальнями в элитном жилом комплексе Dukley Gardens, расположенном на пер…
$994,644
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1
Продается красивая трехкомнатная квартира в резиденции DUKLEY GARDENS на полуострове Завала.…
$899,231
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с 2 спальнями в эксклюзивном ультрасовременном проекте Dukley Residences, распол…
$625,962
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/7
Меблированная готовая для жизни и отдыха квартира с 2 спальнями в самом популярном комплексе…
$380,722
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Квартира 5 комнат в Будва, Черногория
Квартира 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 3
VILLA 27 - APARTMENT A5 4 спальни 287 m2 + терраса 232 m2   Прекрасный просторный двуху…
$3,23 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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