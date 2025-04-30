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Квартиры с гаражом в Будве, Черногория

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76 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
A MODERN APARTMENT FOR SALE IN THE DUKLEY RESIDENCE COMPLEX. For the first time on sale, …
$609,746
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 4
Недвижимость, Черногория, БудваПродается трехкомнатная квартира площадью 89м².Квартира распо…
$415,468
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/4
Просторная четырёхкомнатная квартира расположена в новом малоквартирном доме всего в 600 м о…
Цена по запросу
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
$3,12 млн
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Квартира 5 комнат в Будва, Черногория
Квартира 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/8
Просторная 2-комнатная квартира на продажу в самом центре Будвы   Расположенная на 4-м…
$264,788
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
Nivel  — новый апартаментный комплекс, расположен в одном из лучших районов в Будве — Розино…
$200,567
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира в Будве 96 m2. Дом построен по последним технологиям, подобного не найти не только…
Цена по запросу
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 20 м²
Продается гараж с просторной кладовой в новостройке The Old Bakery в Будве.Район, где распол…
$28,457
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартира с 2 спальнями и паркинг-местом в комплексе Tre Canne в Будве Tre Canne  (Тре Канне…
$829,834
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Главное преимущество – уникальная локация! Предложений по такой цене в строгом центре попул…
$247,524
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус 6 комнат в Будва, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 562 м²
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
3-комнатная квартира с гаражом с видом на море в Будве. Расчет в РФ. Район: Помайне, возле …
$162,713
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1
Продаем роскошную квартиру в отличном месте в Будве. Квартира имеет площадь 106 м2, двухкомн…
$552,060
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AMFORA REAL ESTATE
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
$1,08 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3
Просторная квартира с двумя спальнями в центре Будвы, 78 м2, с гаражом. Квартитра состоит …
$319,118
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Будве в новом строящемся комплексе. Сдача первой очереди до конца 2020 года. Квар…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/6
Идеальное жилье для вашего комфортного проживания в сердце Будвы! Просторная квартира с 2 сп…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Этаж 7
Продажа Будва № S520  На продажу пентхаус с бассейном и панорамным видом на море первая зона…
$1,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 9
Структура квартиры (пентхауса): Кухня-гостиная, 2 спальня, 2 санузла, 2 террасы. Удобства…
$617,838
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GATE Realty
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 20 м²
Продается гараж с просторной кладовой в новостройке The Old Bakery в Будве.Район, где распол…
$27,318
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 4
Продается 3-комнатная квартира с видом на море в элитном комплексе в Будве, район Госпостина…
$990,293
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AMFORA REAL ESTATE
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы ROYAL CENTRAL RESIDENCE это превосходное сочетание…
$135,964
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/8
На продажу предлагается полностью меблированная квартира с двумя спальными комнатами, распол…
$116,118
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
АПАРТАМЕНТ В DUKLEY GARDENS, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Расположен на первой берегово…
$898,734
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 5/6
wp:paragraph Мы рады предложить уникальную двухуровневую квартиру площадью 170 квадратных м…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4
ID-2285 Продается просторная двухкомнатная квартира с видом на море в Будве Предлагае…
$233,459
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Продажа Будва № 2768.Тихий центр Будвы Квартира с 2 спальнями Квадратура 68м2 2 этаж Полнос…
$286,665
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продаётся однокомнатная квартира в престижном комплексе Dukley Residence с видом на море и С…
$443,197
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 502 м²
ПЕНТХАУС НА БЕРЕГУ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ, 502 КВ.М. Предлагаем купить роскошный эксклюзивны…
$3,49 млн
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями в центре Будвы с крышей 85м2, кладовой и местом в гараже. Жилая пл…
$336,430
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First Realty
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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