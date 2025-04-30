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Квартиры с видом на горы в Будве, Черногория

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185 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Квартира 112 м2 расположена в доме  на самом пляже - 1 линия. Отличный вид на море. Кварти…
$325,343
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Площадь: 49 кв.м. Место: напротив Тре Канне До моря: 300 м. Цена: 130 000 евро Выгодн…
$140,982
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Продается  квартира с одной спальней с видом на море в районе Бабин До. Имеет две террасы, в…
$91,950
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартира с видом на море в Будве с 3 спальнями , с паркингом. Этаж: 4 Вид: панорамный вид …
$271,188
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MONTBEL D.O.O.
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 7
Элитный жилой комплекс в Будве: инвестиция в стиль, комфорт и здоровье Представляем вашему …
$194,800
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
Апартаменты площадью 77 м2 на 8 этаже с прекрасным видом на море и старый город с полным осн…
$315,630
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$218,413
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
В продаже уютная однокомнатная квартира площадью 43 м2 с балконом в Будве, район Velji Vinog…
$108,201
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Уникальный жилой комплекс в сердце Будванской Ривьеры сочетает комфорт, безопасность и перво…
$164,163
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
К продаже предлагается квартира в Будве, район Лази. Общая площадь квартиры составляет 79 м2…
$147,658
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
$3,12 млн
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 6
Предлагается к продаже великолепная квартира в новом современном доме, расположенном в одном…
$300,851
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира с потрясающим видом на море и город в Видиковац, Будва На продажу предл…
$154,603
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продаются квартиры на 1 линии от моря в новом доме В доме теплые полы (паркет), в каждой ква…
$322,632
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 56 кв метров в Будве. Квартира абс…
$235,409
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже новый малоквартирный дом, расположенный в районе Госпоштина, всего в …
$347,931
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
Nivel  — новый апартаментный комплекс, расположен в одном из лучших районов в Будве — Розино…
$200,567
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 6
#искусство #будаваИД 485🏠 Продам штемпеля 1 снэа, лаборатория Мадж, Роза иномарка — слайд.Юж…
$158,556
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартира с 2 спальнями и паркинг-местом в комплексе Tre Canne в Будве Tre Canne  (Тре Канне…
$829,834
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Закрытый комплекс Marble House расположился буквально над Старым городом Будвы. Комплекс …
$411,337
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First Realty
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Квартира 5 комнат в Будва, Черногория
Квартира 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2
Продажа Будва № 2633. 125 квадратных метров, в двух уровнях, верхний на втором этаже 75 квад…
$486,790
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Продажа Будва № 2559. Продается современная меблированная однокомнатная квартира в новом ком…
$205,534
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
Продается уютная квартира с одной спальней в районе Подмайне, Будва. Расположенная всего в 1…
$97,606
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Главное преимущество – уникальная локация! Предложений по такой цене в строгом центре попул…
$247,524
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/4
I am selling a three-room apartment in Budva  The apartment is located a 15-minute walk f…
$220,714
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Пентхаус 6 комнат в Будва, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 562 м²
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Эта 2-комнатная квартира удобно расположена в центре Будвы, всего в 10 метрах от торгового ц…
$428,322
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В продаже появилась просторная 3-комнатная квартира в доме Аура Виталис! Ключевые особенност…
$291,549
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Агентство
NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
3-комнатная квартира с гаражом с видом на море в Будве. Расчет в РФ. Район: Помайне, возле …
$162,713
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
2 спальни, 2 санузла, 2 балкона, гардеробная! Площадь и цена:  67 кв.м. 155 000 евро и 72 к…
$169,371
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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