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Квартиры с террасой в Будве, Черногория

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383 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$1,11 млн
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 35 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Квартира студия Расстояние до моря 850м. Вид на город…
$96,223
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Будва, Центр. Квартира с двумя спальнями. Расстояние до моря 200м. Вид в сторону моря, на …
$295,137
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
К продаже предлагаются квартиры в Dukley Residences, в Будве. Интерьер всех квартир украшают…
$436,121
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Будва, центр. Новые квартиры от Застройщика в удобном районе с развитой инфраструктурой, нед…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Будва. Центр. Квартиры в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 70м. Вид на море …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Будва, центр. Квартира с одной спальней в новом семи этажном доме Расстояние до моря 100 м.…
$172,985
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Описание Будва, район Видиковац. Квартира с двумя спальнями с панорамным видом Расстояние до…
$231,934
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
A MODERN APARTMENT FOR SALE IN THE DUKLEY RESIDENCE COMPLEX. For the first time on sale, …
$609,746
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва, район Голубовина. Новые квартиры от Застройщика. Жилой комплекс люкс класса Расстоян…
$155,416
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 29 м²
Будва, центр. Квартира студия в самом центре Будвы, с собственным тихим двориком Расстояние…
$163,088
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Площадь 72 кв.м Этаж 6 Дом новый, оборудован лифтом Рядом – главная пешеходная зона, кафе…
$242,476
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Будванская ривьера.  Новый  закрытый клубный комплекс из пяти вилл. Уникальное расположение…
$319,184
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Тиватская ривьера, район Крашичи. Новые квартиры от Застройщика Квартиры продаются от Застр…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 10/10
Новый комплекс с собственной инфраструктурой в Будве. Комплекс расположен в черте города на …
$244,951
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Продается отличная трехкомнатная квартира в Будве с панорамным видом на море, горы и город.О…
$355,127
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Будва, центр, первая линия. Уникальный жилой комплекс Продажа «из первых рук» - от Инвестор…
$464,897
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Будва, центр, набережная. Двенадцати этажный кондо-отель класса люкс. Расстояние до моря 30…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Будванская ривьера, район Борети, полуостров Завала. Жилой комплекс премиум класса «Harmonia…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Предлагаем Вашему вниманию совершенно новые апартаменты в Будве. Апартаменты расположены в ш…
$233,636
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Современный апартамент с 1 спальней в новом доме с лифтом. Дом находится в центре Будвы в н…
$176,481
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 195 м²
Будванская ривьера.  Новый  закрытый клубный комплекс из пяти вилл. Уникальное расположение…
$739,029
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Будва. Центр. Квартиры в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 70м. Комплекс состо…
$533,550
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 505 м²
Будванская ривьера, район Борети. Элитный комплекс Dukley Gardens. Квартира – пентхаус клас…
$2,60 млн
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Будванская ривьера, район рафаиловичи. Двух этажный пентхаус с тремя спальнями на первой лин…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Центр. Квартира с одной спальней в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м…
$282,686
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Площадь 67 кв.м. Спален 1 Ванных комнат 1 Вид на море Этаж – 5 (кв.№64), этаж 6(кв.№77) Лифт
$282,191
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Квартира 5 комнат в Будва, Черногория
Квартира 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/8
Просторная 2-комнатная квартира на продажу в самом центре Будвы   Расположенная на 4-м…
$264,788
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Будванская ривьера.  Новый  закрытый клубный комплекс из пяти вилл. Уникальное расположение…
$362,057
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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