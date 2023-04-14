Стоит ли покупать квартиры на Барской Ривьере в Черногории
Бар — это популярный курорт в южной части Черногории. Активный туристический сезон стартует в апреле и длится до ноября. В июле-августе цена на аренду квартиры в Баре возрастает из-за большого наплыва отдыхающих.
Какие особенности одного из самых солнечных городов Черногории
Курорт с типичным средиземноморским климатом запоминается красивой природой, уютными бухтами, чистой пляжной зоной и ухоженной набережной. Хвойные и оливковые деревья обогащают воздух фитонцидами и усиливают его целебные свойства. Именно поэтому апартаменты в Баре часто приобретают люди, желающие жить в экологически чистом населенном пункте с развитой инфраструктурой.
Среди известных достопримечательностей:
- Старый город;
- Дворцовый комплекс короля Николы;
- Храм Святого Иоанна;
- Маслина возрастом более 2000 лет.
Квартиры в Баре, расположенные рядом с памятниками архитектуры, ценятся дороже, чем аналогичная недвижимость в новых и более отдаленных районах города.
Где купить дешевое жилье в Баре
Недорогие квартиры на курорте стоит искать ближе к окраине. Хорошие варианты предлагаются в спальных районах в 4-5 этажных домах или более новых девятиэтажках. Из-за удаленности от побережья жилье здесь ценится значительно ниже.
Стоит ли покупать квартиры на Барской Ривьере Черногории
Апартаменты в Баре с панорамным видом на море продаются по самой высокой цене. Иностранцы покупают их для жизни и сдачи в аренду во время высокого курортного сезона. Такое вложение считается перспективным и приносит доход.