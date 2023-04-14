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Купить квартиру в Баре, Черногория

Будва
871
Петровац
138
Ульцинь
42
Цетинье
1
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1 299 объектов найдено
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
36 м²
€ 117,000
Продается однокомнатная квартира в Будве в всегда привлекательном месте в квартале Розино. К…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
50 м²
€ 170,000
Продается двухкомнатная квартира в Будве в тихом месте недалеко от моря. Квартира имеет площ…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
22 м²
€ 59,000
Продаются квартиры в новостройке недалеко от центра Будвы. В здании 8 этажей, предусмотрен…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 6/7 Этаж
€ 250,000
Квартира с 2 спальнями в центре Будвы. Площадь квартиры 94 м2, состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 3 Этаж
€ 260,000
Квартира в Будве 86 м2 в доме в 150 метрах от моря и пляжей, через дорогу от парка Славенска…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 280,000
Продажа меблированной вартиры площадью 80 м2, расположенной в Будве, возле объездной дороги …
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 3 Этаж
€ 156,500
Продается меблированная квартира, площадью 59 м2, в Розино, Будва. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 106,000
Продается полностью меблированная квартира в новом доме в Будве. Полного метража 34 м2, квар…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 6 Этаж
€ 172,800
Продается квартира 64 м2 в Будве. Квартира расположена на 6 этаже нового дома. Он расп…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 5 Этаж
€ 165,000
Трехкомнатная меблированная квартира в Будве в доме Брера в Розино. Структура квартиры 75…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 170,000
Будва, Видиковац - трехкомнатная квартира с панорамным видом на море на продажу. Видикова…
Квартира 2 спальнив Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2 Этаж
€ 169,990
Продается трехкомнатная квартира 85 м2 в Петроваце, в 350 м от побережья. Структура кварт…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 2 Этаж
€ 164,500
Продается просторный и светлый апартамент с двумя спальнями в комплексе с бассейном в тихом …
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 6 Этаж
€ 174,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы рядом с TQ Plaza Площадь 49 м2. Из окна открывается…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
67 м²
€ 205,000
NUM 3990 Квартира на продажу в Будве. Квартира имеет площадь 67 м2 и расположена на 4 эта…
Квартира 1 спальняв Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
37 м²
€ 74,000
NUM 5218 Продается строящаяся квартира в привлекательном месте в Петроваце. Мы предлагаем а…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4 Этаж
€ 205,000
Продается современная квартира на 4 этаже в новом доме с лифтом в Будве. 62 м2 + 13 м2 па…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
26 м²
€ 75,000
Продается новая однокомнатная квартира в Будве. Квартира имеет площадь 26 м2 и расположена н…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
65 м²
€ 155,000
На продажу предлагается квартира в новом доме, распологающимся в тихом районе Будвы под назв…
Квартира 1 спальняв Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
37 м²
€ 74,000
Продажа квартир в стадии строительства, в привлекательном месте в Петроваце. Мы предлагаем …
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 3 Этаж
€ 300,000
Меблированная квартира с 3 спальнями в Будве, в районе Розино. Район имеет развитую инфрастр…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
26 м²
€ 75,000
NUM 5214 Более новая однокомнатная квартира на продажу в Будве. Квартира имеет площадь 26 м2…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
65 м²
€ 155,000
NUM 5210 Мы предлагаем на продажу квартиру в новом здании, расположенном в тихом районе Буд…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 160,000
A4-1535. Двухкомнатная квартира в БудвеПродается квартира в Рожино, Будва.  Площадь ква…
Квартира 2 комнатыв Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
2 Количество комнат 67 м²
€ 127,000
Просторная квартира с двумя спальнями в центре Бара - площадь квартиры 67м2 - квартира расп…
Квартира 2 спальнив Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат 57 м²
€ 138,312
Квартира I расположена в элегантном здании в баре, которое находится в стадии разработки и б…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 9 Этаж
€ 163,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира с видом на море в новом комплексе The…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 2 Этаж
€ 292,000
Продажа меблированной квартиры площадью 80 м2, расположенной в Будве, дом Нивель. Располо…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 3 Этаж
€ 286,000
Продажа квартиры 109 м2, расположенной в Будве, Розино. На третьем этаже. Три спальни, дв…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 2 Этаж
€ 220,000
Продается трехкомнатная квартира в Будве, недалеко от монастыря Майни. Полностью оборудована…

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Стоит ли покупать квартиры на Барской Ривьере в Черногории

Бар — это популярный курорт в южной части Черногории. Активный туристический сезон стартует в апреле и длится до ноября. В июле-августе цена на аренду квартиры в Баре возрастает из-за большого наплыва отдыхающих.

Какие особенности одного из самых солнечных городов Черногории

Курорт с типичным средиземноморским климатом запоминается красивой природой, уютными бухтами, чистой пляжной зоной и ухоженной набережной. Хвойные и оливковые деревья обогащают воздух фитонцидами и усиливают его целебные свойства. Именно поэтому апартаменты в Баре часто приобретают люди, желающие жить в экологически чистом населенном пункте с развитой инфраструктурой.

Среди известных достопримечательностей:

  • Старый город;
  • Дворцовый комплекс короля Николы;
  • Храм Святого Иоанна;
  • Маслина возрастом более 2000 лет.

Квартиры в Баре, расположенные рядом с памятниками архитектуры, ценятся дороже, чем аналогичная недвижимость в новых и более отдаленных районах города.

Где купить дешевое жилье в Баре

Недорогие квартиры на курорте стоит искать ближе к окраине. Хорошие варианты предлагаются в спальных районах в 4-5 этажных домах или более новых девятиэтажках. Из-за удаленности от побережья жилье здесь ценится значительно ниже.

Стоит ли покупать квартиры на Барской Ривьере Черногории

Апартаменты в Баре с панорамным видом на море продаются по самой высокой цене. Иностранцы покупают их для жизни и сдачи в аренду во время высокого курортного сезона. Такое вложение считается перспективным и приносит доход.

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