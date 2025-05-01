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Квартиры с садом в Баре, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Представляем Вам однокомнатную квартиру, тип 1+1С, которая расположена на 1 этаже дома и име…
$113,305
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
ID-1608 Уютная 2-спальная квартира с террасой и садом в тихом районе Бара - 105 000 € …
$113,674
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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