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Квартиры с бассейном в Баре, Черногория

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149 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 8
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 100.59м²На продажу выставлены квартиры в нов…
$462,594
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 46.33 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$143,305
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Срочная продажа! Квартира в Баре в новом доме с двумя спальнями. Площадь 72 м2 Дом сд…
$151,865
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 11
Добро пожаловать в новейший роскошный комплекс, расположенный в районе Бьелиши в Баре – идеа…
$164,846
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 52.85 м² + 70 м² зеленых террасНа продажу выс…
$356,843
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 29.06 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$83,772
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 30,91 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$107,697
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$451,360
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 33.55 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$103,215
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 77.20м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$227,168
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$424,141
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Недвижимость, ЧерногорияОдноомнатная квартира 49.38 м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$129,024
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 49.71 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$158,782
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
ID-2340 🔥 Продаётся 1-комнатная квартира 55 м² в элитном ЖК в центре Бара Современные …
$149,605
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 30.91 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$105,456
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияНа продажу выставлены квартиры в новом роскошном комплексе в самом с…
$84,873
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 48.74м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$134,419
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 7
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 59.40  м²На продажу выставлены квартиры в нов…
$192,275
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 62.88м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$174,986
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 спальни в Бар, Черногория
Квартира 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 139 м²
Продаются квартиры в комплексе с бассейном, с панорамными видами на море. Будва Площади: …
$316,639
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 6
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 45.74 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$141,479
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 8/8
ID-2050 Продается квартира с тремя спальнями и собственной зеленой террасой 70 м² в новом…
$546,172
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
ID-2332 Продаётся 1-комнатная квартира 41,65 м² в элитном ЖК в центре Бара  Современно…
$147,484
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 8
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 68.99м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$235,374
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 47.98м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$148,920
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 65.80м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$178,341
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
К продаже предлагаются: квартира на 1 этаже с двумя спальнями 68 кв.м. цена 2000 за м. = …
$142,358
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
ID-2298 Продается светлая 1-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в Бар…
$124,747
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияНа продажу выставлены квартиры в новом роскошном комплексе в самом с…
$140,447
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
ID-2333 Продаётся 2-комнатная квартира 71,45 м² в элитном ЖК в центре Бара Просторное …
$272,568
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Peters Group Real Estate
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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