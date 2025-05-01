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Квартиры с террасой в Баре, Черногория

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82 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Бар, центр. Новый жилой десяти этажный  дом на 125 квартир Расстояние до моря 700м Вид на …
$110,278
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$451,360
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
ID-1886 Продается квартира с одной спальней на первой линии в Баре. Квартира расположе…
$193,987
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$424,141
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Квартира 3 спальни в Шушань, Черногория
Квартира 3 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Барская ривьера, район Шушань. Двух уровневая квартира с тремя спальнями. Расстояние до мор…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новый жилой комплекс расположен в тихом районе Шушань, недалеко от магистрального пути Бар-С…
$103,838
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
ID-2340 🔥 Продаётся 1-комнатная квартира 55 м² в элитном ЖК в центре Бара Современные …
$149,605
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Бар, центр. Новый жилой десяти этажный  дом на 125 квартир Расстояние до моря 700м Вид на …
$142,712
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6/7
ID-2247 Продается уютная квартира с двумя спальнями и видом на море в Баре. Локация: Б…
$146,243
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 4 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 8/8
ID-2050 Продается квартира с тремя спальнями и собственной зеленой террасой 70 м² в новом…
$546,172
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
ID-2332 Продаётся 1-комнатная квартира 41,65 м² в элитном ЖК в центре Бара  Современно…
$147,484
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 11
ID-2151 Продаются квартиры с двумя спальнями (1+2) в строящемся жилом комплексе, корпус Н…
$118,686
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
ID-2291 Продается однокомнатная квартира в малоэтажном клубном комплексе с бассейном в Б…
$119,770
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
ID-2298 Продается светлая 1-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в Бар…
$124,747
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
ID-2319 🌿 Уютный дуплекс в зеленом пригороде Бара – 2 спальни + гостевой апартамент 📍 …
$101,302
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
ID-2333 Продаётся 2-комнатная квартира 71,45 м² в элитном ЖК в центре Бара Просторное …
$272,568
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/10
ID-2052 Апартаменты 1+1 и 1+2 по доступным ценам в новом жилом комплексе с бассейном в Ба…
$106,880
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$421,680
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8/11
ID-1911 Продается квартира с одной спальней в перспективном строящемся комплексе в центре…
$156,479
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
ID-1802 Продается квартира с одной спальней и местом в подземном паркинге рядом с шушаньс…
$171,655
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Квартира 2 спальни в Полье, Черногория
Квартира 2 спальни
Полье, Черногория
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Бар, центр города, район кафе Варадеро. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 200 м…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$452,526
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Квартира 20 спален в Бар, Черногория
Квартира 20 спален
Бар, Черногория
Количество спален 20
Площадь 660 м²
Бар, центр города. Мини отель на 12 квартир с отдельно стоящим домом на две квартиры Рассто…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
ID-2214 Продается квартира с двумя спальнями (1+2) с захватывающим панорамным видом на мо…
$244,403
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/9
ID-2335 🔥 Продажа 2-комнатных квартир в элитном комплексе Бара – от 133 730 € Ультрасо…
$151,291
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9/11
ID-1910 Продается квартира с одной спальней в перспективном строящемся комплексе в центре…
$131,417
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3
ID-2292 Продается просторная 2-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в …
$194,875
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 9
ID-2002 Квартира с двумя спальнями в строящемся доме в центре г. Бар Продается квартир…
$223,546
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Квартира 4 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Этаж 7/9
ID-2341 🔥 ЭКСКЛЮЗИВ! 3-комнатные квартиры с панорамным видом в Баре  Роскошные апартам…
$278,191
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Peters Group Real Estate
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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