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Квартиры с видом на море в Баре, Черногория

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211 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 8
Продается полностью отремонтированная и современно оборудованная однокомнатная квартира площ…
$181,143
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Продается квартира в новом доме в Баре, Черногория, всего в 200 метрах от моря. Эта кварт…
$166,782
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
ID-1688 Продается однокомнатная квартира в новом доме в центре Бара Локация: Бар, ряд…
$136,323
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 8
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 100.59м²На продажу выставлены квартиры в нов…
$462,594
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 46.33 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$143,305
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 11
Добро пожаловать в новейший роскошный комплекс, расположенный в районе Бьелиши в Баре – идеа…
$164,846
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 52.85 м² + 70 м² зеленых террасНа продажу выс…
$356,843
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 11
ID-2149 Продаются квартиры с одной спальней в корпусе Н нового комплекса рядом с пляжами …
$83,784
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 29.06 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$83,772
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 30,91 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$107,697
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$451,360
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Квартира 4 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Шикарная квартира в Баре в элитном комплексе Сохо сити. Площадь 107 кв. м, включает в себя п…
$456,441
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Montesale
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 7
Продажа Бар № 4880. Комфортная квартира с двумя спальнями 60.2 м² в Баре с чистовой отделкой…
$187,663
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Продажа Бар № 4887. Комфортная квартира с одной спальней 44.5 м² в Баре с чистовой отделкой …
$156,368
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 33.55 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$103,215
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 77.20м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$227,168
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
ID-1886 Продается квартира с одной спальней на первой линии в Баре. Квартира расположе…
$193,987
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$424,141
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Квартира 3 спальни в Шушань, Черногория
Квартира 3 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Барская ривьера, район Шушань. Двух уровневая квартира с тремя спальнями. Расстояние до мор…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается просторная двух комнатная квартира, Площадь 65 м2 и кладовка 6 м2 , с двумя террас…
$140,967
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продается квартира с одной спальней площадью 48 м² в г. Бар, Черногория. Квартира распол…
$136,077
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Недвижимость, ЧерногорияОдноомнатная квартира 49.38 м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$129,024
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 49.71 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$158,782
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8/10
🗝️ Гoтовая квaртира с ремонтом в новом доме 🌊 До моря 700 метров 🌟 Подходит для пpожив…
$115,708
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 30.91 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$105,456
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияНа продажу выставлены квартиры в новом роскошном комплексе в самом с…
$84,873
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 48.74м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$134,419
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Кондо в Шушань, Черногория
Кондо
Шушань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 6
Открыта продажа апартаментов в строящемся жилом комплексе в Шушани, всего в 250 метрах от пл…
$109,784
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 7
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 59.40  м²На продажу выставлены квартиры в нов…
$192,275
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 62.88м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$174,986
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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