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Квартиры с видом на горы в Баре, Черногория

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78 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Продается квартира в новом доме в Баре, Черногория, всего в 200 метрах от моря. Эта кварт…
$166,782
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Срочная продажа! Квартира в Баре в новом доме с двумя спальнями. Площадь 72 м2 Дом сд…
$151,865
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Шушань, Черногория
Квартира 1 комната
Шушань, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
Продажа Бар № 4938. Продается квартира-студия в центре Бара, 34м2. Квартира после ремонта. В…
$81,891
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 11
ID-2149 Продаются квартиры с одной спальней в корпусе Н нового комплекса рядом с пляжами …
$83,784
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 7
Продажа Бар № 4880. Комфортная квартира с двумя спальнями 60.2 м² в Баре с чистовой отделкой…
$187,663
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Добро пожаловать в уютное гнездышко, где мечты о жизни у моря становятся реальностью! Мы пре…
$82,412
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Продажа Бар № 4887. Комфортная квартира с одной спальней 44.5 м² в Баре с чистовой отделкой …
$156,368
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается просторная двух комнатная квартира, Площадь 65 м2 и кладовка 6 м2 , с двумя террас…
$140,967
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8/10
🗝️ Гoтовая квaртира с ремонтом в новом доме 🌊 До моря 700 метров 🌟 Подходит для пpожив…
$115,708
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 4 спальни в Бар, Черногория
Квартира 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 139 м²
Продаются квартиры в комплексе с бассейном, с панорамными видами на море. Будва Площади: …
$316,639
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается квартира с двумя спальнями в престижном комплексе Сохо Сити Площадь квартиры 80…
$271,548
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 8/8
ID-2050 Продается квартира с тремя спальнями и собственной зеленой террасой 70 м² в новом…
$546,172
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 11
ID-2151 Продаются квартиры с двумя спальнями (1+2) в строящемся жилом комплексе, корпус Н…
$118,686
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Продажа: Квартиры от застройщика в Черногории, в Баре, с возможностью рассрочки платежа. …
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
ID-2291 Продается однокомнатная квартира в малоэтажном клубном комплексе с бассейном в Б…
$119,770
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
ID-2298 Продается светлая 1-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в Бар…
$124,747
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Квартира с двумя спальнями в пятиэтажном жилом здании в районе Илино, Бар.Площадь квартиры 6…
$157,327
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Квартиры от застройщика в новостройке в Баре в удалении 200 метров от моря. Приглашаем ра…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Наш апарт-отель расположился в центре Будванской ривьеры — на полуострове Завала, который ра…
$322,399
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Квартира в новом доме с двумя спальнями, город Бар.Площадь квартиры 69 м2.Квартира находится…
$214,645
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Полье, Черногория
Квартира 1 спальня
Полье, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира в малоквартирном доме.  Расположена на первом этаже. Квартира продается с меб…
$91,119
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Квартира в Баре в новом доме у школы Югославия. Теплый дом качественной постройки. Квартир…
$228,963
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Квартира расположена в многоэтажном доме, дом теплый. Дом 2014 года постройки. Площад…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Квартира премиум-класса на лучшей локации в центре Бара на первой линии. Прямой вид и на …
$323,849
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартира в Баре в новом доме рядом с пляжем в рассрочку Квартира в строящемся доме с видо…
$201,207
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
ID-2274 Продажа светлой 1-комнатной квартиры в тихом районе Бара, Черногория  Продает…
$93,783
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Выгодное предложение в экслюзивном комплексе в центре города Бар. Продается квартира в Со…
$251,220
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Продажа квартир в новом доме в городе Бар (Черногория) Предлагаем квартиры по очень выгод…
$88,883
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3
ID-2292 Продается просторная 2-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в …
$194,875
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Прекрасная однокомнатная квартира в самом сердце города Бар! Представляем вам уникальную …
$154,059
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MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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