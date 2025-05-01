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Квартиры с гаражом в Баре, Черногория

пентхаусы
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37 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Продается квартира в новом доме в Баре, Черногория, всего в 200 метрах от моря. Эта кварт…
$166,782
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Продажа Бар № 4887. Комфортная квартира с одной спальней 44.5 м² в Баре с чистовой отделкой …
$156,368
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Кондо в Шушань, Черногория
Кондо
Шушань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 6
Открыта продажа апартаментов в строящемся жилом комплексе в Шушани, всего в 250 метрах от пл…
$109,784
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Продажа: Квартиры от застройщика в Черногории, в Баре, с возможностью рассрочки платежа. …
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
К продаже предлагаются: квартира на 1 этаже с двумя спальнями 68 кв.м. цена 2000 за м. = …
$142,358
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
ID-2298 Продается светлая 1-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в Бар…
$124,747
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартира в Баре в новом доме рядом с пляжем в рассрочку Квартира в строящемся доме с видо…
$201,207
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/6
Новый жилой комплекс расположен в тихом районе Шушань, недалеко от магистрального пути Бар-С…
$105,562
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Выгодное предложение в экслюзивном комплексе в центре города Бар. Продается квартира в Со…
$251,220
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 8
New apartments in Bar, Montenegro: New apartment building currently under construction in Ba…
$58,021
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
ID-2345 🔥 Продаётся 2-комнатная квартира с двумя террасами в Баре  Элитная недвижимост…
$165,908
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Уютная квартира в Баре. Квартира расположена на последнем этаже дома, что позволило удачно и…
$77,799
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Продаются несколько квартир в новом комплексе с бассейном, расположенном в Ластва Грбальска,…
$113,869
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартиры в Черногории от застройщика. Жилой комплекс от Застройщика с бассейном, пул-баром и…
$162,263
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MONTBEL D.O.O.
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Кондо в Бар, Черногория
Кондо
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1
Предлагаемый апартамент имеет 132 кв.м. жилой площади и расположен в три уровня. Первый уров…
$210,068
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Квартира 4 спальни в Бар, Черногория
Квартира 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом с 4 квартирами и двумя гаражами в 170 м от моря, удобная подъездная дорога. Площадь д…
$363,391
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Квартира от застройщика в новом доме в центре города Бар в Черногории Срок сдачи - декабр…
$108,432
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом п…
$640,003
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5
ID-2268 Просторная квартира с двумя спальнями в пентхаусе на 5-м этаже в г. Бар Мы пре…
$199,118
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается квартира в Черногории, в Петровац. До моря около 500 метров. В новом малокварти…
$178,984
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Представляем вам просторную квартиру в живописном Петроваце, для комфортного проживания в Че…
$322,923
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/6
ID-2267 Квартира мечты с одной спальней в пентхаусе с видом на море в г. Бар Представл…
$129,980
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Добро пожаловать в вашу уютную оазисную квартиру в Черногории, в сердце комплекса Сохо Сити,…
$228,882
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
ID-2265  Продается 2-спальная квартира в г. Бар, Черногория Вид на море Зеленая т…
$164,638
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 45 м²
Приглашаем рассмотреть вариант покупки квартиры с великолепным расположением - всегда ликвид…
$201,207
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Комплекс расположен на уникальной локации, на первой линии, всего в 20 метрах от моря, со св…
$202,555
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 6/10
Предлагаем к приобретению квартиру в Баре в новом жилом комплексе, расположенном всего в 450…
$274,461
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/7
Просторная квартира в новом доме, площадью 69 м2, в Баре. Квартира расположена на первом эта…
$82,338
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Представляем вашему вниманию уникальную квартиру в престижном комплексе, расположенном на пе…
$238,645
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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