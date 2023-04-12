Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Квартиры
Купить квартиру в Община Бар, Черногория
Бар
1279
Будва
854
Петровац
137
Ульцинь
41
Bukovik
1
Stari Bar
1
Сутоморе
1
Цетинье
1
Квартира
Очистить
1 589 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
3 Этаж
€ 300,000
Меблированная квартира с 3 спальнями в Будве, в районе Розино. Район имеет развитую инфрастр…
Квартира
Будва, Черногория
26 м²
€ 75,000
NUM 5214 Более новая однокомнатная квартира на продажу в Будве. Квартира имеет площадь 26 м2…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
65 м²
€ 155,000
NUM 5210 Мы предлагаем на продажу квартиру в новом здании, расположенном в тихом районе Буд…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 160,000
A4-1535. Двухкомнатная квартира в БудвеПродается квартира в Рожино, Будва. Площадь ква…
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
2 Количество комнат
67 м²
€ 127,000
Просторная квартира с двумя спальнями в центре Бара - площадь квартиры 67м2 - квартира расп…
Квартира 1 спальня
Сустас, Черногория
1 ванных комнат
44 м²
€ 160,000
Современная двухкомнатная квартира, расположенная в комплексе с бассейном, в нескольких мину…
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат
57 м²
€ 138,312
Квартира I расположена в элегантном здании в баре, которое находится в стадии разработки и б…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
9 Этаж
€ 163,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира с видом на море в новом комплексе The…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
2 Этаж
€ 292,000
Продажа меблированной квартиры площадью 80 м2, расположенной в Будве, дом Нивель. Располо…
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
3 Этаж
€ 286,000
Продажа квартиры 109 м2, расположенной в Будве, Розино. На третьем этаже. Три спальни, дв…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
2 Этаж
€ 220,000
Продается трехкомнатная квартира в Будве, недалеко от монастыря Майни. Полностью оборудована…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 105,000
Квартира с 1 спальней, расположенная в тихом жилом районе Будвы, Вели Виногради. Квартира ра…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
5 Этаж
€ 135,000
Продается квартира 41 м2 на пятом этаже жилого дома, Будва. Расположение квартиры на тихо…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
4 Этаж
€ 367,200
Продается квартира площадью 89 м² в центре Будвы. Квартира с просторной гостиной, ст…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 260,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира, на главном бульваре в Будве. Квар…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
2 Этаж
€ 188,000
Красивая квартира в Будве. Новая техника и мебель. Квартира с прекрасным видом на море в …
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
4/4 Этаж
€ 520,000
Продается 3-комнатная квартира с прекрасным панорамным видом в Будве, Черногория. Квартир…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 123,000
Красивая современная меблированная двухкомнатная квартира 45 м2 + большая терраса, которая н…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Современная квартира 85 м2 в Розино, Будва. Квартира состоит из просторной гостиной, кухн…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 129,000
Продается квартира 45 м2 в самом центре Будвы, в поселке Розино. Квартира состоит из прос…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
3 Этаж
€ 88,500
Продается благоустроенная однокомнатная квартира с отдельной спальней. Находится на 3 эта…
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
4 Этаж
€ 75,000
Продается меблированная однокомнатная квартира в комплексе Old Bakery, Будва. Расположена…
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
€ 52,980
Квартира-студия в новом доме в Будве. Площадь 23 м2, состоит из комнаты с французским бал…
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
4 Этаж
€ 595,000
A4-1533. Роскошная двухуровневая квартира в БудвеПродается роскошная квартира в Будве всего …
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
1 Этаж
€ 315,000
A4-1532. Трехкомнатная квартира в БудвеПродается трехкомнатная квартира в Будве с видом на г…
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
320 м²
€ 525,000
Продается пентхаус в самом центре Ульциня. Площадь 320м2, 5 этаж. Планировка квартиры: кухн…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3 Этаж
€ 110,000
Двухкомнатная квартира с видом на горы в Будве. Площадь 45 м2, состоит из 1 спальни, гост…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
4 Этаж
€ 144,500
Трехкомнатная квартира с видом на море в Будве. Площадь 56 м2, состоит из 2 спален, гости…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
3 Этаж
€ 120,000
Продается однокомнатная квартира, в доме рядом с магазином "Okov", расположенном н…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
5 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Квартира расположена в 300 метрах от моря. Очень х…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты