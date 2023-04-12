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Купить квартиру в Община Бар, Черногория

Бар
1279
Будва
854
Петровац
137
Ульцинь
41
Bukovik
1
Stari Bar
1
Сутоморе
1
Цетинье
1
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1 589 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 3 Этаж
€ 300,000
Меблированная квартира с 3 спальнями в Будве, в районе Розино. Район имеет развитую инфрастр…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
26 м²
€ 75,000
NUM 5214 Более новая однокомнатная квартира на продажу в Будве. Квартира имеет площадь 26 м2…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
65 м²
€ 155,000
NUM 5210 Мы предлагаем на продажу квартиру в новом здании, расположенном в тихом районе Буд…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 160,000
A4-1535. Двухкомнатная квартира в БудвеПродается квартира в Рожино, Будва.  Площадь ква…
Квартира 2 комнатыв Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
2 Количество комнат 67 м²
€ 127,000
Просторная квартира с двумя спальнями в центре Бара - площадь квартиры 67м2 - квартира расп…
Квартира 1 спальняв Сустас, Черногория
Квартира 1 спальня
Сустас, Черногория
1 ванных комнат 44 м²
€ 160,000
Современная двухкомнатная квартира, расположенная в комплексе с бассейном, в нескольких мину…
Квартира 2 спальнив Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат 57 м²
€ 138,312
Квартира I расположена в элегантном здании в баре, которое находится в стадии разработки и б…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 9 Этаж
€ 163,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира с видом на море в новом комплексе The…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 2 Этаж
€ 292,000
Продажа меблированной квартиры площадью 80 м2, расположенной в Будве, дом Нивель. Располо…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 3 Этаж
€ 286,000
Продажа квартиры 109 м2, расположенной в Будве, Розино. На третьем этаже. Три спальни, дв…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 2 Этаж
€ 220,000
Продается трехкомнатная квартира в Будве, недалеко от монастыря Майни. Полностью оборудована…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 105,000
Квартира с 1 спальней, расположенная в тихом жилом районе Будвы, Вели Виногради. Квартира ра…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 5 Этаж
€ 135,000
Продается квартира 41 м2 на пятом этаже жилого дома, Будва. Расположение квартиры на тихо…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 4 Этаж
€ 367,200
Продается квартира площадью 89 м² в центре Будвы. Квартира с просторной гостиной, ст…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 260,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира, на главном бульваре в Будве. Квар…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2 Этаж
€ 188,000
Красивая квартира в Будве. Новая техника и мебель. Квартира с прекрасным видом на море в …
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 4/4 Этаж
€ 520,000
Продается 3-комнатная квартира с прекрасным панорамным видом в Будве, Черногория. Квартир…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 123,000
Красивая современная меблированная двухкомнатная квартира 45 м2 + большая терраса, которая н…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Современная квартира 85 м2 в Розино, Будва. Квартира состоит из просторной гостиной, кухн…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 129,000
Продается квартира 45 м2 в самом центре Будвы, в поселке Розино. Квартира состоит из прос…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 3 Этаж
€ 88,500
Продается благоустроенная однокомнатная квартира с отдельной спальней. Находится на 3 эта…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 4 Этаж
€ 75,000
Продается меблированная однокомнатная квартира в комплексе Old Bakery, Будва. Расположена…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м²
€ 52,980
Квартира-студия в новом доме в Будве. Площадь 23 м2, состоит из комнаты с французским бал…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 4 Этаж
€ 595,000
A4-1533. Роскошная двухуровневая квартира в БудвеПродается роскошная квартира в Будве всего …
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1 Этаж
€ 315,000
A4-1532. Трехкомнатная квартира в БудвеПродается трехкомнатная квартира в Будве с видом на г…
Квартира 3 спальнив Ульцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
320 м²
€ 525,000
Продается пентхаус в самом центре Ульциня. Площадь 320м2, 5 этаж. Планировка квартиры: кухн…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3 Этаж
€ 110,000
Двухкомнатная квартира с видом на горы в Будве. Площадь 45 м2, состоит из 1 спальни, гост…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 4 Этаж
€ 144,500
Трехкомнатная квартира с видом на море в Будве. Площадь 56 м2, состоит из 2 спален, гости…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 3 Этаж
€ 120,000
Продается однокомнатная квартира, в доме рядом с магазином "Okov", расположенном н…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Квартира расположена в 300 метрах от моря. Очень х…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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