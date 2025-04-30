Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Общине Бар, Черногория

Бар
718
Добра Вода
109
Сутоморе
93
Шушань
41
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
323 объекта найдено
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Квартиры от застройщика в новостройке в Баре в удалении 200 метров от моря. Приглашаем ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен на 1-ой линии моря, на берегу первозданной бухты с кристально чистой вод…
$81,783
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$424,141
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Буртаиши, Черногория
Квартира 3 комнаты
Буртаиши, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4
Продажа 3135. Предлагаются квартиры с 2 спальнями в новостройке в Баре. Квартиры площадью 72…
$153,880
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 8
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 68.99м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$236,647
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Представляем вам просторную квартиру в живописном Петроваце, для комфортного проживания в Че…
$322,923
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Печурице, Черногория
Квартира 3 комнаты
Печурице, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Апартамент с видом на море и огромной террасой в комплексе Свети Лука – первый этаж - 112 м2…
$325,267
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 38.21 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$118,187
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
ID-1802 Продается квартира с одной спальней и местом в подземном паркинге рядом с шушаньс…
$171,655
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 69.21м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$198,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Барская ривьера, район Добра Вода. Квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 170м. Вид…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 11
Добро пожаловать в новейший роскошный комплекс, расположенный в районе Бьелиши в Баре – идеа…
$213,136
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на первом…
$364,349
Оставить заявку
Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 40 м²
Эксклюзивный комплекс площадью не менее 20 000 квадратных метров, расположенный вдоль берего…
$102,800
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
ID-1724 Продается двухкомнатная квартира с видом на море в Утехе Предлагаем к продаже…
$106,823
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира в Добра Вода, Черногория
Квартира
Добра Вода, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание: Апартамент - студио  укомплектован мебелью и всем необходимым для жизни. Теплый п…
$98,423
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 78.11м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$356,661
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 6
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 61.51 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$198,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот уютный малоквартирный дом в Баре, Черногория, представляет редкий шанс обладать жильем …
$155,719
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 3
Продается красивая трехкомнатная квартира с чарующим видом на море, расположенная на первой …
$233,345
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 11
Добро пожаловать в новейший роскошный комплекс, расположенный в районе Бьелиши в Баре – идеа…
$165,737
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/10
Люксовая недвижимость в Черногории с ВНЖ КОМПЛЕКС «САПФИР» Локация- г. Бар. Отличное ме…
$148,915
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира расположена в самом центре города в одном из лучших домов. Из окон спальни и гос…
$285,231
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 29 м²
Количество этажей 5
Студио - апартаменты на продажу в Сутоморе, расположенные в привлекательном месте рядом с мо…
$72,415
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 2
ID-2321 4 студии с видом на море в Баре – идеально для жизни и инвестиций! Описание: …
$78,362
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 61.53м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$184,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Продажа: Квартира в Петровац с видом на море, пентхаус 93 м2 Просторная квартира, потряса…
$249,493
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Продается видовая квартира в Черногории рядом с пляжем. Барская Ривьера. До моря 70 метр…
$271,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Недвижимость, ЧерногорияОдноомнатная квартира 49.38 м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$129,722
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория - Продается красивая новая двухкомнатная квартира площадью 67 м² с …
$212,856
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Бар

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти