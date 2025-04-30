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Квартиры с видом на горы в Общине Бар, Черногория

Бар
718
Добра Вода
109
Сутоморе
93
Шушань
41
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129 объектов найдено
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Квартиры от застройщика в новостройке в Баре в удалении 200 метров от моря. Приглашаем ра…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Буртаиши, Черногория
Квартира 3 комнаты
Буртаиши, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4
Продажа 3135. Предлагаются квартиры с 2 спальнями в новостройке в Баре. Квартиры площадью 72…
$153,880
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Представляем вам просторную квартиру в живописном Петроваце, для комфортного проживания в Че…
$322,923
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира в малоквартирном доме.  Расположена на первом этаже. Квартира продается с меб…
$88,950
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Продаются несколько квартир в новом комплексе с бассейном, расположенном в Ластва Грбальска,…
$113,869
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MONTBEL D.O.O.
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Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 40 м²
40 м2 с террасой.  Продаются две студии в Сутоморе, в очень перспективном месте: около вход…
$68,639
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Montesale
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Квартира 1 спальня в Белиши, Черногория
Квартира 1 спальня
Белиши, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Квартира в новом доме в Черногории, в Баре, в тихом месте, в комплексе с бассейном. Компл…
$130,170
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Полье, Черногория
Квартира 1 спальня
Полье, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира в малоквартирном доме.  Расположена на первом этаже. Квартира продается с меб…
$91,119
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира расположена в самом центре города в одном из лучших домов. Из окон спальни и гос…
$285,231
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается квартира с двумя спальнями в престижном комплексе Сохо Сити Площадь квартиры 80…
$271,548
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 29 м²
Количество этажей 5
Студио - апартаменты на продажу в Сутоморе, расположенные в привлекательном месте рядом с мо…
$72,415
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Квартира 5 спален в Бар, Черногория
Квартира 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Продается дом 150 м2. Участок 150 м2 Дом поделен на 4  апартамента, до моря около 300 метр…
Цена по запросу
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Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом п…
$640,003
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Шушань, Черногория
Квартира 1 спальня
Шушань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Продажа: отличное предложение. Квартира в Баре, 50 метров до моря, новый дом.Предлагаем для …
$168,136
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Продается квартира с 2 спальнями в районе Белиши, г.Бар. Небольшой дом на 3 квартиры. С пар…
$89,213
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Montesale
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Студия 1 комната в Челуга, Черногория
Студия 1 комната
Челуга, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
ID-2200 Продается квартира-студия (1+0) в строящемся жилом комплексе в Баре. Локация: …
$62,964
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Продается небольшая квартира с 1 спальней в районе Илино г.Бар. Находится в 400м от моря. Б…
$61,989
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Montesale
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
ID-2298 Продается светлая 1-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в Бар…
$124,747
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Peters Group Real Estate
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Квартира 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 4 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Общая площадь 113 м2 Расположены апартаменты в доме на 4 квартиры Сейчас апартамент раздел…
$86,780
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира 37м2 с отдельной спальней ,участком 24м2 в Сутоморе, Бар. Квартира находится на пер…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Квартира в Баре в новом доме у школы Югославия. Теплый дом качественной постройки. Квартир…
$228,963
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Montesale
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Представляем вашему вниманию уникальную квартиру в престижном комплексе, расположенном на пе…
$238,645
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продается «Зеленый апартамент» (квартира с выходом к бассейну). Горячее предложение. Квартир…
$255,263
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Площадь квартиры 72 м2 Расположена на третьем этаже Дом удален от пляжей и моря окол…
$174,960
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Прекрасная однокомнатная квартира в самом сердце города Бар! Представляем вам уникальную …
$154,059
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Удобное расположение является одним из ключевых преимуществ. Рядом с комплексом расположены …
$168,480
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 11
ID-2150 Продаются студии в корпусе Н нового жилого комплекса рядом с пляжами и центром Ба…
$51,417
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
ID-2344 🔥 Продаётся 1-комнатная квартира с видом на море в Баре Идеальная инвестиция в…
$125,010
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Белиши, Черногория
Квартира 1 спальня
Белиши, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Такого дизайна студии в Черногории вы ещё не видели!Квартира площадью 36 м2Использован кажды…
$124,951
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Продажа: Просторная видовая квартира в Черногории в комплексе с бассейном Площадь квартир…
$212,069
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Типы недвижимости в Общине Бар

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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