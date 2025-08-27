Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Общине Бар, Черногория

Кондо Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Бар, Черногория
Кондо 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/7
Продажа квартири от собственника,в Черногории,город Бар, второј етаж, квартира с одној спаль…
$146,171
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Српски
Кондо в Белиши, Черногория
Кондо
Белиши, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/10
К Вашему вниманию абсолютно новые, современные, построенные в сочетании с комфортом и уютом …
$101,762
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Durmani, Черногория
Кондо
Durmani, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Жилой комплекс в спокойном видовом месте Заградже в Барской Ривьере. Здание построено в 2016…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Кондо в Шушань, Черногория
Кондо
Шушань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Баре – Зеленый Пояс: Воплощение мечты у моря Добро пожаловать в новы…
$106,577
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Бар, Черногория
Кондо
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1
Предлагаемый апартамент имеет 132 кв.м. жилой площади и расположен в три уровня. Первый уров…
$210,068
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти