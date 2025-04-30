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Квартиры с террасой в Общине Бар, Черногория

Бар
718
Добра Вода
109
Сутоморе
93
Шушань
41
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140 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен на 1-ой линии моря, на берегу первозданной бухты с кристально чистой вод…
$81,783
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
ID-2193 Продается уютная квартира с одной спальней в центральном районе города Сутоморе. …
$81,903
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$424,141
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Квартира 3 комнаты в Печурице, Черногория
Квартира 3 комнаты
Печурице, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Апартамент с видом на море и огромной террасой в комплексе Свети Лука – первый этаж - 112 м2…
$325,267
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
ID-1802 Продается квартира с одной спальней и местом в подземном паркинге рядом с шушаньс…
$171,655
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Барская ривьера, район Добра Вода. Квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 170м. Вид…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на первом…
$364,349
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
ID-1724 Продается двухкомнатная квартира с видом на море в Утехе Предлагаем к продаже…
$106,823
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 9
ID 1992 Продается квартира с одной спальней в строящемся доме в центре г. Бар. Локация…
$105,340
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Полье, Черногория
Квартира 2 спальни
Полье, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Описание Бар, район автовокзала. Новые квартиры с двумя спальнями Обьект урбанизирован Расст…
$97,853
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Квартира 4 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 2
ID-2321 4 студии с видом на море в Баре – идеально для жизни и инвестиций! Описание: …
$78,362
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
ID-2191 Продается уютная квартира с одной спальней в прекрасном районе города Сутоморе. …
$81,903
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Canj, Черногория
Квартира 2 комнаты
Canj, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/6
Апартаменты с 1 спальней на первой линии Адриатического моря под управлением роскошного апар…
$264,092
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VALUE.ONE
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Студия 1 комната в Челуга, Черногория
Студия 1 комната
Челуга, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
ID-2200 Продается квартира-студия (1+0) в строящемся жилом комплексе в Баре. Локация: …
$62,964
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
ID 1998 Продается квартира с двумя спальнями в строящемся доме в центре г. Бар Локация…
$174,814
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
ID-2298 Продается светлая 1-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в Бар…
$124,747
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Квартира 2 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
ID-2262 Продается квартира с одной спальней на первой линии в курортном поселке Добра Вод…
$168,289
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Бар, центр города. Квартира с двумя спальнями. Расстояние до моря 350м. Площадь 80 кв.м В…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Полье, Черногория
Квартира 2 спальни
Полье, Черногория
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Бар, центр города, район кафе Варадеро. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 200 м…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 9
1 линия, собственный пляж, панорамный вид на море, бассейн! Просторные апартаменты с двум…
$407,377
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VALUE.ONE
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
ID-2333 Продаётся 2-комнатная квартира 71,45 м² в элитном ЖК в центре Бара Просторное …
$272,568
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 11
ID-2150 Продаются студии в корпусе Н нового жилого комплекса рядом с пляжами и центром Ба…
$51,417
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
ID-2344 🔥 Продаётся 1-комнатная квартира с видом на море в Баре Идеальная инвестиция в…
$125,010
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Квартира 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
ID-2322 Продается 2-спальная квартира с видом на море в Доброй Воде  Роскошная жизнь у…
$175,355
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 9
ID-2002 Квартира с двумя спальнями в строящемся доме в центре г. Бар Продается квартир…
$223,546
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Квартира 2 спальни в Полье, Черногория
Квартира 2 спальни
Полье, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Описание Бар, район автовокзала. Новые квартиры с двумя спальнями Обьект урбанизирован Расст…
$97,304
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Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Просторный дуплекс в центре БараПросторная квартира дуплекс 124м2 с тремя спальнями в самом …
$145,374
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Квартира 2 спальни в Полье, Черногория
Квартира 2 спальни
Полье, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Бар, центр города. Квартира с двумя спальнями. Расстояние до моря 350м. Площадь 79 кв.м., …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/7
ID-1919 Продается квартира с двумя спальнями в самом центре города Бар. Основные харак…
$176,608
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Квартира 2 комнаты в Челуга, Черногория
Квартира 2 комнаты
Челуга, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 6
ID 2208 Продается квартира 1+1 в строящемся доме с великолепным видом на горы и город Бар…
$102,803
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Типы недвижимости в Общине Бар

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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