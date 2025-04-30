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Квартиры с гаражом в Общине Бар, Черногория

Бар
718
Добра Вода
109
Сутоморе
93
Шушань
41
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62 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Представляем вам просторную квартиру в живописном Петроваце, для комфортного проживания в Че…
$322,923
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Продаются несколько квартир в новом комплексе с бассейном, расположенном в Ластва Грбальска,…
$113,869
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 3
Продается красивая трехкомнатная квартира с чарующим видом на море, расположенная на первой …
$233,345
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 5 спален в Бар, Черногория
Квартира 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Продается дом 150 м2. Участок 150 м2 Дом поделен на 4  апартамента, до моря около 300 метр…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом п…
$640,003
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Шушань, Черногория
Квартира 1 спальня
Шушань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Продажа: отличное предложение. Квартира в Баре, 50 метров до моря, новый дом.Предлагаем для …
$168,136
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 4 спальни в Бар, Черногория
Квартира 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом с 4 квартирами и двумя гаражами в 170 м от моря, удобная подъездная дорога. Площадь д…
$363,391
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
ID-2298 Продается светлая 1-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в Бар…
$124,747
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
К продаже предлагаются: квартира на 1 этаже с двумя спальнями 68 кв.м. цена 2000 за м. = …
$142,358
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Представляем вашему вниманию уникальную квартиру в престижном комплексе, расположенном на пе…
$238,645
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продается «Зеленый апартамент» (квартира с выходом к бассейну). Горячее предложение. Квартир…
$255,263
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
ID-2344 🔥 Продаётся 1-комнатная квартира с видом на море в Баре Идеальная инвестиция в…
$125,010
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Продажа: Просторная видовая квартира в Черногории в комплексе с бассейном Площадь квартир…
$212,069
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Квартира от застройщика в новом доме в центре города Бар в Черногории Срок сдачи - декабр…
$108,432
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Добра Вода, Черногория
Пентхаус
Добра Вода, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 454 м²
Этаж 6
Продаются два красивых трехкомнатных пентхауса, расположенных на берегу Адриатического моря …
$967,528
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Уютная квартира в Баре. Квартира расположена на последнем этаже дома, что позволило удачно и…
$77,799
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Шушань, Черногория
Кондо
Шушань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 6
Открыта продажа апартаментов в строящемся жилом комплексе в Шушани, всего в 250 метрах от пл…
$109,784
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Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Продается роскошная квартира пентхаус в престижном комплексе Soho City, город Бар, Черногори…
$846,208
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Шушань, Черногория
Квартира
Шушань, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/11
Мы рады представить Вам уникальный жилищный комплекс в Баре . Это семейный городской приморс…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3
Продается: 2-комнатная квартира с чарующим видом на море, расположенная на первой линии моря…
$204,888
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 45 м²
Приглашаем рассмотреть вариант покупки квартиры с великолепным расположением - всегда ликвид…
$201,207
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MONTBEL D.O.O.
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Кондо в Бар, Черногория
Кондо
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1
Предлагаемый апартамент имеет 132 кв.м. жилой площади и расположен в три уровня. Первый уров…
$210,068
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Кондо в Durmani, Черногория
Кондо
Durmani, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Жилой комплекс в спокойном видовом месте Заградже в Барской Ривьере. Здание построено в 2016…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Печурице, Черногория
Квартира 2 спальни
Печурице, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Элитная квартира с видом на море в престижном комплексе Продаётся просторная квартира пло…
$231,055
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 6/10
Предлагаем к приобретению квартиру в Баре в новом жилом комплексе, расположенном всего в 450…
$274,461
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 14 спален в Шушань, Черногория
Квартира 14 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 536 м²
Продается: Просторный дом в Черногории, апарт-отель с квартирами - апартаментами, с сауной …
$1,41 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Печурице, Черногория
Пентхаус
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Комфорт и элегантность: пентхаус на первой линии у моря в пригороде Бара, на курорте Добра В…
$717,859
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Комплекс расположен на уникальной локации, на первой линии, всего в 20 метрах от моря, со св…
$202,555
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартира в Черногории в пригороде Бара на самом берегу песчаного пляжа. Площадь квартиры …
$325,425
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Типы недвижимости в Общине Бар

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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