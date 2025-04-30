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Квартиры с бассейном в Общине Бар, Черногория

Бар
718
Добра Вода
109
Сутоморе
93
Шушань
41
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200 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен на 1-ой линии моря, на берегу первозданной бухты с кристально чистой вод…
$81,783
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$424,141
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 8
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 68.99м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$236,647
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Квартира 3 комнаты в Печурице, Черногория
Квартира 3 комнаты
Печурице, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Апартамент с видом на море и огромной террасой в комплексе Свети Лука – первый этаж - 112 м2…
$325,267
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Продаются несколько квартир в новом комплексе с бассейном, расположенном в Ластва Грбальска,…
$113,869
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияСтудия 38.21 м²На продажу выставлены квартиры в новом роскошном комп…
$118,187
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 69.21м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$198,772
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 11
Добро пожаловать в новейший роскошный комплекс, расположенный в районе Бьелиши в Баре – идеа…
$213,136
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на первом…
$364,349
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 78.11м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$356,661
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 6
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 61.51 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$198,567
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 3
Продается красивая трехкомнатная квартира с чарующим видом на море, расположенная на первой …
$233,345
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Белиши, Черногория
Квартира 1 спальня
Белиши, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Квартира в новом доме в Черногории, в Баре, в тихом месте, в комплексе с бассейном. Компл…
$130,170
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 11
Добро пожаловать в новейший роскошный комплекс, расположенный в районе Бьелиши в Баре – идеа…
$165,737
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/10
Люксовая недвижимость в Черногории с ВНЖ КОМПЛЕКС «САПФИР» Локация- г. Бар. Отличное ме…
$148,915
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Недвижимость, Черногория, БарПредставляем вам новую однокомнатную квартиру в Баре.Эта кварти…
$109,274
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 61.53м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$184,142
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Продажа: Квартира в Петровац с видом на море, пентхаус 93 м2 Просторная квартира, потряса…
$249,493
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Недвижимость, ЧерногорияОдноомнатная квартира 49.38 м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$129,722
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AMFORA REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/11
ID-2022 🔥 Продаётся студия 36 м² в ЖК с бассейном в Баре  Современная студия с возможн…
$113,827
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– простор…
$108,764
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 51.22м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$145,757
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
ID-2298 Продается светлая 1-комнатная квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в Бар…
$124,747
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/7
ID-1624 Продается квартира с одной спальней в новом доме с бассейном в центре Бара. Ра…
$182,966
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
К продаже предлагаются: квартира на 1 этаже с двумя спальнями 68 кв.м. цена 2000 за м. = …
$142,358
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 46.30м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$141,939
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 61.53м²На продажу выставлены квартиры в новом…
$201,275
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 46.31 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$154,035
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 8
Недвижимость, ЧерногорияОднокомнатная квартира 61.51 м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$232,578
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в новейший роскошный комплекс, расположенный в районе Бьелиши в Баре – идеа…
$87,774
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Типы недвижимости в Общине Бар

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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