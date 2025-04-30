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Квартиры-студии в Общине Бар, Черногория

Бар
37
Сутоморе
3
Печурице
3
Студия Удалить
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45 объектов найдено
Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 29 м²
Сутоморе Бар.  Квартира студия 29.45 м2. Находится на 2 этаже.  Это современное и роскошно…
$67,381
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Площадь 29 м²
Дом расположен в тихом районе Илино в шаговой доступности от центра города и моря.Площадь кв…
$83,029
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Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 40 м²
40 м2 с террасой.  Продаются две студии в Сутоморе, в очень перспективном месте: около вход…
$68,639
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Студия 1 комната в Челуга, Черногория
Студия 1 комната
Челуга, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
ID-2200 Продается квартира-студия (1+0) в строящемся жилом комплексе в Баре. Локация: …
$62,964
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/11
ID-2022 🔥 Продаётся студия 36 м² в ЖК с бассейном в Баре  Современная студия с возможн…
$113,827
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– простор…
$108,764
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Этаж 1
ID 915 Продается студия в  Баре, Шушань   Шушань, на возвышенности Количество спален: …
$60,135
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 11
ID-2150 Продаются студии в корпусе Н нового жилого комплекса рядом с пляжами и центром Ба…
$51,417
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Квартира студия 31 м2 в городе Бар. Квартира находится в новом доме с бассейном. Расположе…
$103,736
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/11
ID-2030 Квартира-студия с дизайнерской мебелью в новом доме с бассейном в Баре Продает…
$114,578
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Peters Group Real Estate
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Этаж 2
ID-1343 - Продается студия в строящемся доме в Баре Продается студия в Баре, район Илино,…
$70,536
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Peters Group Real Estate
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Площадь 36 м²
Количество спален: студия Площадь: 36 м2 Терраса или балкон: естьЭтаж: 2 (первый спрат)/11 …
$130,494
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/6
ID-2249 Продается студия в новом жилом комплексе в самом центре города Бара. Площадь к…
$80,785
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
ID-2068 Продается квартира-студия в строящемся доме в Баре. Дом расположен в тихом рай…
$75,286
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Peters Group Real Estate
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
ID-1088 - Продается квартира-студия в новом доме от застройщика в г. Бар Продается кварти…
$97,096
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
ID-1087 Спецпредложение!!! Продается студия по отличной цене в новом доме от застройщи…
$66,202
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Peters Group Real Estate
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Площадь 34 м²
Бар, район ЧелугаПлощадь студии 34,23 м2 Одноподъездный 6-этажный жилой дом.Высокий нулевой…
$71,885
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/11
ID-2047 Продается студия в новом белоснежном комплексе, как жемчужина, рядом с пляжами и …
$82,313
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/5
ID-2190 Продается уютная студия в самом центре города Бара. Квартира площадью 22 м² ра…
$67,570
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Продаются отдельные номера в мини отеле 300 м от моря, Видиковац Участок 600м2 Структура:…
$56,696
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Montesale
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/10
Комфoртнaя квартиpа в 10-этажном домe, функционaльный подзeмный паpкинг и паpкинг вoзле домa…
$69,210
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7
ID 504 Продается студия в строящемся доме в центре Бара Дом расположен в центре города…
$77,840
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/11
ID-2031 Прекрасно меблированная квартира-студия в новом доме с бассейном в Баре Продае…
$119,786
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– пр…
$113,401
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Площадь 34 м²
Продается студия в новом доме рядом с морем в Баре Площадь 34,8 м2, потолки 3 м Новый дом, …
$107,799
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Площадь 20 м²
Продается квартира студия в новом доме с бассейном в самом центре г. Бар Локация: Бар, цент…
$79,431
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
ID 2140 Продается уютная студия в новом доме на первой линии от моря в городе Бар! Хар…
$76,383
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Peters Group Real Estate
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Площадь 36 м²
Квартира площадью 36 м2 с дополнительным окном, что делает возможным выделить спальню в отде…
$98,041
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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