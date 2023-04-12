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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Дома
Купить дом в периферийная единица Салоники, Греция
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1 235 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат
175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 ванных комнат
235 м²
€ 670,000
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 280,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия напротив песчаного пляж…
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат
260 м²
-1 Этаж
€ 600,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
258 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
Дом 2 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 178,000
Detached home for sale in DEPOS, Kavala of Kavala Prefecture for 178.000€ (Listing No ΝΠ664)…
Дом 3 спальни
Sozopoli, Греция
2 ванных комнат
110 м²
€ 215,000
Мезонеты расположены в деревне Созополи, всего в 250 метрах от большого песчаного пляжа. Стр…
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Дом 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
14 Количество комнат
728 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 728 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
133 м²
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 580,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
192 м²
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
225 м²
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
178 м²
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 178 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
120 м²
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
410 м²
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
560 м²
€ 550,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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