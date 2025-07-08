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Дома в Municipal Unit of Echedoros, Греция

6 объектов найдено
Вилла в Delta Municipality, Греция
Вилла
Delta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$432,100
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Коттедж 6 комнат в Delta Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Delta Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$430,540
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Delta Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Характеристики: Район: Терми Подрегион: Ферми Площадь (кв. м): 164 Категория: Жилая недвижи…
$411,160
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TekceTekce
Вилла в Sindos, Греция
Вилла
Sindos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$140,647
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Дом 3 спальни в Kalochori, Греция
Дом 3 спальни
Kalochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Характеристики: Район: Терми Подрегион: Ферми Площадь (кв. м): 135 Категория: Жилая недвижи…
$314,868
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Коттедж 6 комнат в Sindos, Греция
Коттедж 6 комнат
Sindos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$139,503
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Echedoros, Греция

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