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Дома в Plagiari, Греция

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1 объект найдено
Дом 6 спален в Plagiari, Греция
Дом 6 спален
Plagiari, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Код собственности: HPS5207 - Дом для продажи в Микра Трилофо за 800 000 евро. Это 470 кв. м.…
$920,682
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