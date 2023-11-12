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Дома в Municipal Unit of Evosmo, Греция

коттеджи
3
5 объектов найдено
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с гаражом в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с гаражом
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 6
Площадь 516 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 516 m2, 3 Уро…
€600,000
Дом 6 спален в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Дом 6 спален
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 516 м²
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for €600.000 . This 516 sq. m…
€600,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€190,000
Коттедж 3 комнаты с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
€85,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 183 кв.м в Салониках. Второй этаж состоит из гостиной с…
€260,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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