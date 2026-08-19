Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Evosmos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Evosmos Municipal Unit, Греция

;
1 объект найдено
Дом 6 спален в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Дом 6 спален
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 516 м²
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 800.000 . This 516 sq.…
$920,682
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Evosmos Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти