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Дома в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

коттеджи
3
4 объекта найдено
Дом в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Дом
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 516 м²
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for €600.000 . This 516 sq. m…
€600,000
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Коттедж 6 комнат в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€190,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
€85,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€550,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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