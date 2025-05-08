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Дома с видом на море в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
6
Thermi Municipality
197
Municipality of Pylaia Chortiatis
110
Thermaikos Municipality
99
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127 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Ангелохори, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ангелохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$136,660
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Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Thermi, Греция
Вилла 11 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
$3,13 млн
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$2,92 млн
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$759,934
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Вилла 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$4,17 млн
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$620,225
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Коттедж 8 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$438,372
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Вилла 6 комнат в Thermi, Греция
Вилла 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$1,88 млн
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Коттедж 10 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 10 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Вилла 1 комната в Кардия, Греция
Вилла 1 комната
Кардия, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
$5,22 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$1,57 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Asprobalta, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
$167,632
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Коттедж 8 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 8 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,12 млн
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Коттедж 8 комнат в Asprobalta, Греция
Коттедж 8 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$474,693
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Коттедж 6 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$521,872
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Триади, Греция
Таунхаус 5 комнат
Триади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$276,592
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$887,182
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Вилла 11 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
$3,13 млн
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Коттедж 5 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$313,123
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$1,88 млн
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Вилла 7 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
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Вилла 11 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 11 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
$2,04 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$212,562
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$678,433
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой э…
$626,246
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$2,12 млн
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Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$260,936
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Типы недвижимости в периферийной единице Салоники

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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