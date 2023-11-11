Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Салоники
  5. Коттеджи

Коттеджи в периферийная единица Салоники, Греция

Коттедж В архив
Очистить
353 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни с видом на город в Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Makrigialos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€75,000
Коттедж 9 спален с furnishings в Перея, Греция
Коттедж 9 спален с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 335 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€690,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Makrigialos, Греция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Angelochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Angelochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€90,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 4 спальных ком…
€230,000
Коттедж 2 спальни в Pente Vryses, Греция
Коттедж 2 спальни
Pente Vryses, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€92,000
Коттедж 1 комната в Agia Triada, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Продается двухэтажное здание в районе Агия Триада(пригород). Состоит из 4 апартаментов. Идеа…
€180,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Коттедж 4 спальни в Liti, Греция
Коттедж 4 спальни
Liti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€345,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни в Неа-Малгара, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€110,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€280,000
Коттедж 3 спальни с видом на город в Makrigialos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€70,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Василика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 4 спальных ко…
€345,000
Коттедж 6 спален с видом на город в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
€120,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Krini, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Krini, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€420,000
Коттедж 1 комната с бассейном в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната с бассейном
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€1,30 млн
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Коттедж 6 спален с видом на горы в Kato Scholari, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Kato Scholari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Area : Mesimeri
€270,000
Коттедж 4 спальни с видом на город в Перея, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€930,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Xirochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Xirochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€98,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти