ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Салоники
Коттеджи
Коттеджи в периферийная единица Салоники, Греция
Коттедж
Очистить
353 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
3
1
98 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
100 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город
Makrigialos, Греция
6
2
165 м²
1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€75,000
Рекомендовать
Коттедж 9 спален с furnishings
Перея, Греция
12
3
300 м²
1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
6
2
280 м²
1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
6
4
335 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 335 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€690,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Makrigialos, Греция
3
64 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Angelochori, Греция
3
1
90 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€90,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
5
1
120 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 4 спальных ком…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Pente Vryses, Греция
3
1
76 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€92,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Agia Triada, Греция
1
165 м²
3
Продается двухэтажное здание в районе Агия Триада(пригород). Состоит из 4 апартаментов. Идеа…
€180,000
1
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы
Эпаноми, Греция
7
2
280 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Liti, Греция
6
2
305 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€345,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
6
2
254 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
5
2
155 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
6
3
240 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город
Makrigialos, Греция
4
1
110 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€70,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Tagarades, Греция
6
2
150 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Василика, Греция
5
2
180 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 4 спальных ко…
€345,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на город
Эпаноми, Греция
8
2
204 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
8
2
236 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Krini, Греция
7
3
262 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с бассейном
Neo Rysio, Греция
1
440 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
220 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
7
220 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы
Kato Scholari, Греция
8
3
220 м²
3
Area : Mesimeri
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город
Перея, Греция
6
2
200 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€930,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Xirochori, Греция
3
1
112 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€98,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы
Trilofos, Греция
8
3
320 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
12
Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL