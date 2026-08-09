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Коттеджи в периферийной единице Салоники, Греция

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Салоники
6
Thermi Municipality
20
Thermaikos Municipality
37
Thermi
10
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96 объектов найдено
Коттедж в Асирос, Греция
Коттедж
Асирос, Греция
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Продаётся …
$802,882
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Коттедж 3 спальни в Nea Apollonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Apollonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$270,987
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Коттедж 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$305,065
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TekceTekce
Коттедж 7 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 7 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 7
Площадь 560 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$649,390
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Коттедж 5 спален в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$448,669
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Коттедж 5 спален в Drymos, Греция
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
Количество спален 5
Площадь 248 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$318,791
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Коттедж 3 спальни в Неа-Малгара, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$129,878
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Коттедж 2 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$153,492
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Коттедж 6 спален в Каваллари, Греция
Коттедж 6 спален
Каваллари, Греция
Количество спален 6
Площадь 345 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 345 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$342,406
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Коттедж 6 спален в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 6 спален
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$393,835
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Коттедж 4 спальни в Lagyna, Греция
Коттедж 4 спальни
Lagyna, Греция
Количество спален 4
Площадь 525 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 525 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$342,406
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Коттедж в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж
Thermaikos Municipality, Греция
Площадь 660 м²
Роскошный отдельно стоящий дом в Ано-Перея с панорамным видом В престижном районе, всего …
$1,02 млн
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Коттедж 3 спальни в Epanomi, Греция
Коттедж 3 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 199 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$413,248
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Коттедж 5 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 5 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$397,832
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Коттедж 3 спальни в Thermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 376 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$531,319
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Коттедж в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж
Thermaikos Municipality, Греция
Площадь 200 м²
Продается коттедж, находящийся в стадии строительства, в жилом пригороде г. Салоники. В данн…
$507,705
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Коттедж 4 спальни в Zagkliveri, Греция
Коттедж 4 спальни
Zagkliveri, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$377,827
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Коттедж 7 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 7 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$625,776
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Коттедж в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 70 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$732,039
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Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$97,527
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Коттедж 4 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 4 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$377,827
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Коттедж 9 спален в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 9 спален
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 9
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$667,100
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Коттедж 5 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 5 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$354,213
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Коттедж в Неа-Малгара, Греция
Коттедж
Неа-Малгара, Греция
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$145,359
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Коттедж 12 спален в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 12 спален
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 12
Площадь 650 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,65 млн
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Коттедж 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$944,567
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Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 335 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом площадью 335 кв.м. в Агия Триада (Салоники) , постр…
$495,849
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Коттедж 3 спальни в Ираклейо, Греция
Коттедж 3 спальни
Ираклейо, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Neo Heraklion north of Athens Ag. Triada area, detached house of 100 sq.m. 2 levels on a plo…
$302,995
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Коттедж 3 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$599,846
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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