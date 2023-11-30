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Дома в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Дом 4 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Property Code: HPS3045 - House FOR SALE in Thermi Tagarades for €390.000 . This 200 sq. m. f…
€390,000
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Коттедж 9 спален с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коттедж 9 спален с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€320,000
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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