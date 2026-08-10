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Дома в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код собственности: HPS3045 - Дом для продажи в Терми Тагарадес за 420 000 евро. Этот 200,00 …
$487,293
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Параметры недвижимости в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

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