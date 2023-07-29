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Таунхаусы на Кипре

Героскипу
23
Муниципалитет Germasogeia
14
Пафос
9
Chloraka
8
Сообщество Хлорака
8
Polis Chrysochous
5
Empa
3
Tsada
3
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82 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Anarita, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Anarita, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Характеристики недвижимости: Две спальни, туалет и ванная комната продуманно оформлены для ф…
€ 199,000
Таунхаус 2 спальни в Полис, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Facilities: Two large residents swimming pools equipped with sunbeds, parasols, and paved re…
€ 190,000
Таунхаус 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€ 250,000
Таунхаус 2 спальни в Героскипу, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€ 355,000
Таунхаус 3 спальни в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€ 500,000
Таунхаус в Апесия, Кипр
Таунхаус
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 680,000
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Facilities: Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cr…
€ 352,000
Таунхаус 3 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 430,000
Таунхаус 2 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Характеристики недвижимости: Покрытие площади в 124 квадратных метра, продуманно разработанн…
€ 643,000
Таунхаус 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€ 407,000
Таунхаус 3 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 690,000
Таунхаус 4 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 830,000
Таунхаус 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€ 125,000
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 195,000
Таунхаус 4 комнаты в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€ 635,000
Таунхаус 2 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€ 125,000
Таунхаус 5 комнат в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 5 комнат
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€ 500,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Лимасол, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
€ 715,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 680,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 710,000
Таунхаус 3 спальни в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 369,500
Таунхаус 3 спальни в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 119 кв.м В Протарасе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 227,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 550,000
Таунхаус 2 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€ 310,516
Таунхаус 2 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
€ 310,000
Таунхаус 2 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
€ 323,000
Таунхаус 2 спальни в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 363,000

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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