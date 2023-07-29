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23
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14
Пафос
9
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82 объекта найдено
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Таунхаус 2 спальни
Anarita, Кипр
2
1
90 м²
Характеристики недвижимости: Две спальни, туалет и ванная комната продуманно оформлены для ф…
€ 199,000
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Таунхаус 2 спальни
Полис, Кипр
2
87 м²
Facilities: Two large residents swimming pools equipped with sunbeds, parasols, and paved re…
€ 190,000
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Таунхаус 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€ 250,000
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Таунхаус 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
1
99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€ 355,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
1
139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€ 500,000
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Таунхаус
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 680,000
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Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2
1
100 м²
Facilities: Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cr…
€ 352,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
1
2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 430,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
2
104 м²
Характеристики недвижимости: Покрытие площади в 124 квадратных метра, продуманно разработанн…
€ 643,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
3
183 м²
1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€ 407,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
3
1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 690,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Пафос, Кипр
4
1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 830,000
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Таунхаус 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
1
1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€ 125,000
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Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2
1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2
1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 195,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€ 635,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
2
2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€ 125,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€ 500,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
3
153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
€ 715,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 680,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 710,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Героскипу, Кипр
4
2
2
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 369,500
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Таунхаус 3 спальни
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
4
1
2
Продается таунхаус площадью 119 кв.м В Протарасе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 227,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
3
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 550,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3
2
2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€ 310,516
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Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3
2
99 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
€ 310,000
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Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3
2
97 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
€ 323,000
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Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
3
2
2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 270,000
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Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 363,000
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