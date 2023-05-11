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606 объектов найдено
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Пентхаус 1 ванная
Дуррес, Албания
1
130 м²
8
€ 192,000
Пентхаус с бассейном в городе Дуррес. Вашему вниманию предлагается двухэтажный пентхаус с бо…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
118 м²
9
€ 130,000
Предлагаем вам купить квартиру 2 + 1 в городе Дуррес. Квартира расположена в самом центре, н…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
58 м²
8
€ 51,000
Продаётся квартира 1+1 в городе Дуррес. Квартира расположена на 8 эт. в доме с лифтом. …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
101 м²
9
€ 79,000
Продается квартира 2+1+2 с балконом и шикарным видом на море на Плепе в компл…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
84 м²
9
€ 69,000
Продается квартира 1+1 с балконом и шикарным видом на море, на Плепе в комплексе R…
Квартира 1 спальня
Arapaj, Албания
1
1
32 м²
6
€ 45,000
Продается квартира в Албании город Дуррес. Район Plazh 6 этаж с лифтом Квартира …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
78 м²
€ 85,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира в Албании город Дуррес. Район Plazhi. Пл…
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
1
1
31 м²
€ 45,000
Студия с боковым видом на море в районе Плажи, Дуррес Продается квартира в Албании город Ду…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
1
1
72 м²
4/6
Цена по запросу
1 + 1 квартира в Либурна Резиденс! Отель Liburna Residence расположен в районе Голем на Руг…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
78 м²
2
€ 85,000
Продается квартира в Албании город Дуррес. Район Plazh 2 этаж с лифтом Квартира …
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
1
1
38 м²
2
€ 53,200
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
1
1
37 м²
2
€ 51,660
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
1
1
36 м²
2
€ 50,120
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3
2
125 м²
€ 96,000
Квартира в доме за Парцелоноса, Влёра Апартаменты на продажу в доме за Парцелон…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2
1
80 м²
€ 83,000
Апартаменты с шикарным видом на море во Влёре Продаются Апартаменты 1+1 в районе Даймонд …
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2
1
70 м²
€ 58,000
Апартаменты во Влёре возле Россмана Апартаменты 1+1. Дом расположен рядом с Россман, через …
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2
1
67 м²
€ 81,000
Апартаменты во Влёре на горе с видом на море Продаются апартаменты 1+1 на горе с видом на м…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
84 м²
€ 69,000
Квартира с шикарным видом на море в Дурресе Продается квартира 1+1 с балконом и…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
2
101 м²
€ 79,000
Квартира с шикарным видом на море в Дурресе Продается квартира 2+1+2 с балконом…
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1
1
30 м²
€ 28,000
Квартира студия в районе Голем, Дуррес Продается студия с балконом в городе Дуррес на гла…
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1
1
25 м²
€ 23,000
Квартира студия в районе Голем, Дуррес Продается студия с балконом в городе Дуррес на гла…
Студия 1 спальня
Dhermi, Албания
1
1
22 м²
4
€ 59,000
Студия на продажу в Санторини Резиденс с площадью 22,48 на 0 этаже, рядом с зимним и летним …
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3
1
94 м²
8/10
€ 85,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
3
1
187 м²
9
€ 350,000
Предлагаем вам купить элитную квартиру в Албании, город Дуррес. В квартире выполнен дорогой …
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
85 м²
10
€ 100,000
Продается квартира в Албании, город Дуррес. В квартире выполнен качественный ремонт, имеется…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2
82 м²
3
€ 55,000
Предлагаем Вам купить квартиру во Влере, Албания. Квартира с мебелью и готова для проживания…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3
1
76 м²
7/11
€ 87,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
4
2
150 м²
9
€ 115,000
Предлагаем Вам купить квартиру 3 + 1 в городе Дуррес. Квартира расположена на девятом (после…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
107 м²
4
€ 110,000
Предлагаем Вам купить квартиру 2+1 в городе Дуррес в районе Пляж. Квартира расположена на 4 …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
2
102 м²
3
€ 95,000
Предлагаем вам купить квартиру в Албании, город Дуррес. Квартира находиться в центре города,…
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