Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Поградец

Жильё в Поградец, Албания

1 объект найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Поградец, Албания
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Поградец, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€400,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Поградец, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти