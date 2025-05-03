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Жильё в Поградце, Албания

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Поградец, Албания
Дом 6 комнат
Поградец, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$432,967
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Поградце, Албания

Недорогая
Элитная
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